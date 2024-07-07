老了一定會有白內障？ 醫師：小心6原因致提早發生

白內障是眼睛常見的老化疾病，許多民眾詢問：老了一定會有白內障嗎？基隆長庚眼科主治醫師孫啟欽表示，答案是肯定的。白內障屬於正常老化現象，活得愈久、一定會有。其症狀大多是55歲開始，目前國人50歲以上的發生率約50%、60歲以上約60%，跟年齡成正比。

孫啟欽說，近年來，白內障的發生年齡有顯著下降趨勢，主因是3C盛行，診間已有40-50歲的患者需要進行手術矯正視力。

白內障源自於水晶體老化，孫啟欽說，隨著年齡增加，水晶體因為自由基的傷害，蛋白質結構慢慢被破壞，日積月累變得混濁，阻擋光線通過，視力也愈來愈不清楚。

夏日紫外線超強，不僅會造成皮膚老化受損，也會對造成水晶體提早老化。孫啟欽說，3C藍光和紫外線都會對眼睛產生直接或間接的光害，一定要配戴抗藍光鏡片或太陽眼鏡減少傷害。

當白內障造成視力嚴重下降、影響日常生活時，建議採取手術，想要完全治療白內障，目前只能依靠手術更換人工水晶體。術後要避免眼睛直接接觸強光及紫外線，並維持良好生活習慣，包括多喝水、控制糖分攝取、避免用眼過度等。

除了年齡老化因素，孫啟欽提醒，還有6項原因會加速白內障提早報到，民眾應養成定期眼部檢查的習慣，即早追蹤與治療，避免併發其他眼疾而導致失明的風險。

導致白內障年輕化的原因