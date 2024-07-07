臨托需求大 新北開放私託、居服加入定點臨托

現代人工作繁忙，臨時托育是不少父母重要後援，新北市目前有淡水一處公共托育中心提供臨托服務，8月會再增金山、林口兩處公托臨托據點，不過只靠公部門仍是僧多粥少，新北市社會局推出臨托計畫，將開放私立托育中心、居家托育服務中心加入定點臨托服務，可活化私托假日空閒空間，希望年底前含公托中心能達到10處定點臨托，滿足爸媽不時之需。

目前五都定點臨托，桃園市有26處、台南18處、高雄15處、台北7處、台中4處，新北目前有淡水1處公共托育中心提供定點臨托，8月金山、林口兩處公托中心加入，但近年如腸病毒等疫情爆發，不少托育中心或保母因故無法托育，或爸媽臨時有就醫、工作需求，臨托需求愈來愈多。

新北市社會局新推出「臨時托育服務計畫」，除設置三處公共托育中心提供定點臨托，計畫也鼓勵私立托育中心、13區居家托育服務中心加入推動定點臨托行列，或可由托育服務中心與大型社區合作，在有社區內設置社區型臨托中心。

收費比照公托中心定點臨托服務，日托每小時250、夜托280元上限，私托中心假日臨托服務，5小時以內市府補助每日1500元、超過5小時3000元，社區定點每日超過5小時以內每日1000元、超過5小時補助2000元；另外場地及設備費每年補助最高15萬元。

社會局兒童托育科長林秀穗表示，私托中心大部分假日還有許多餘裕空間，計畫鼓勵他們除平日日托，能在假日提供相關臨托服務，讓既有空間不要浪費，目前已有一到二家詢問，目標是希望能在年底前，新北定點臨托能夠達到10處左右，公私合作模式確認後，盼能吸引更多人加入臨時托育行列。

至於社區型臨托中心，林秀穗表示，會參考永和民權社區的「爺奶熊寶貝」營運模式，由社區提供場地，居托中心協助媒合保母進駐社區，會再找相關協會一起詳談細節與做法。

林秀穗說，新北市幅員廣大，為支持家長托育需求及保障幼兒受照顧權益，家長如因就醫、就業、求職或其他突發狀況而有臨時托育服務需求，除定點臨托，也可透過各區居家托育服務中心或新北育兒資訊網申請媒合居家托育服務人員，提供近便性居家方式臨托服務，截至今年5月底共計有500名臨時托育居家托育人員。

不過有托育人員私下透露，臨托的孩子因為不熟悉，他們不免都會擔心可能與家長習慣的方式不同引發爭議「不是每個人都想賺這筆錢」，也許在相關契約簽訂，還要加上相關監視設備彼此互相保障，才能避免糾紛。