高鐵延屏東 左營案面臨風險、高雄案有機會復活

高鐵延屏東目前正在綜合規劃階段，2階環評調查遲未進行，工程界傳出左營案路線未來營運風險大，曾納可行性研究的高雄案有機會敗部復活，鐵道局低調但承認路線還未確認。

中央社記者向交通部及鐵道局查證傳言，相關官員都非常低調，不願正面回答高雄案，只說，先設法克服左營案路線面臨的問題，若仍無法解決，再思考其他方案，並坦承路線還未確定，2階環評調查無法進行。

高鐵延屏東路線原本有4個方案納入評估，交通部於108年9月27日宣布採左營案，初估自高鐵左營站先倒退再岔出經高雄市仁武、鳥松、大樹等區，跨越高屏溪進入屏東縣，於屏東市台糖六塊厝農場設站，全長約17.5公里。

行政院於109年12月10日核定左營案可行性研究，同意辦理綜合規劃，環境部於111年3月30日決議左營案進入第2階段環境影響評估，但因路線經過石化廠區，引起地方對安全隱憂的爭議，行政院於112年1月同意經石化廠區路段改與高屏二快共用路廊，路線縮短為16.8公里，環境部於112年6月完成2階環評的範疇界定，但鐵道局至今還未開始2階環評相關調查。

工程界傳出，因左營案避開石化廠區後，直接穿過高鐵左營基地，與基地內軌道交錯，不但要增加4組道岔，號誌也得更換，除了在技術上有穿衣改衣的難度外，不但基地內列車安全管制風險升高，未來營運風險更高，因多數北向列車仍從左營基地備妥後開進左營站，一旦來往屏東軌道的道岔出問題，左營站出發的列車就會卡在基地內，嚴重影響高鐵營運，鐵道局正重新考慮曾評估過的高雄案。

據了解，高雄案的拆遷量較大，但目前可透過潛盾方式減少地下化路段的拆遷量，在施工及營運上的風險會比左營案低很多；不過，經費也較高。

根據工程界推估，當年初步估算左營案的經費約新台幣500多億到600多億元，現在一定超過1000億元，而原先預估至少1000億元的高雄案，現在已上看2000億元。

鐵道局曾納評估的高雄案，從左營站採地下化沿台鐵路廊往南延，從鳳山開始採高架，與左營案相同的是最後都進入屏東六塊厝，全長約24公里。

另外，交通部委託屏東縣政府辦理的「新訂高速鐵路屏東車站特定區計畫」，新訂的都市計畫面積高達307公頃，內政部都委會4月底已審議通過，將以高鐵屏東車站為核心，開發屏東縣運動休閒園區、屏東科技產業園區（擴區）、南部科學園區屏東園區等。

鐵道局說，屏東車站特定區的開發，必須等高鐵延屏東路線真正核定後，鐵道局依路線出具路權圖，屏東縣政府才有依據公告並辦理後續區段徵收。

台灣高鐵公司回應，高鐵南延屬國家重大交通政策，由交通部負責規劃研議，高鐵公司未參與規劃，若交通部需高鐵公司提供興建及營運經驗時，高鐵公司將分享實務經驗，供政府規劃參考。但目前延伸案尚未定案，未來如有具體方案，高鐵公司將據以進行相關評估。