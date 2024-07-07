台灣4大高溫區發燒紅通通 鄭明典：典型熱區一起出現了

天氣高溫炎熱，根據中央氣象署觀測資料，今天上午11時新北市三峽37.3度，其次是台北市社子37.1度、屏東縣春日36.7度。前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，典型熱區一起出現了！台灣幾個經驗上的高溫區：台北盆地、南高屏近山區、花東縱谷區、宜蘭上游河谷區；今天都熱起來了。

天氣高溫炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，台北市、新北市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台中市為黃色燈號。

避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。