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自行車友善旅宿抽獎開跑 抽Apple Watch天天投中獎機率高

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
北海岸萬金自行車道，從金山中角灣接串至野柳地質公園及龜吼石角休憩區。圖／北觀處提供
北海岸萬金自行車道，從金山中角灣接串至野柳地質公園及龜吼石角休憩區。圖／北觀處提供

為鼓勵國人騎乘自行車旅遊，同時增加民眾對自行車友善旅宿品牌的認識，交通部觀光署推出2年一度的「自行車友善旅宿人氣票選暨抽獎活動」，今天起至7月15日開放投票，每日可投16票，投票1次即可獲得1個抽獎機會，天天投，中獎機率愈高。

自行車旅遊是最能深度體驗且兼顧環境永續發展的旅遊方式，透過放慢旅行的步調，深入探索在地文化，享受更多台灣的人文風貌和自然景觀。

觀光署表示，「2024自行車友善旅宿人氣票選暨抽獎活動」，是希望結合包含北海岸、雲嘉南濱海、澎湖、宜蘭濱海蘭陽、東海岸、日月潭、花東縱谷花蓮山水、森林溫泉、田園風光等16條多元自行車路線推廣，及人氣旅宿票選活動，讓民眾能在參與票選活動的同時，更認識國內的自行車路線。

抽獎活動即日起至7月15日晚上11時59分，民眾可至官網投票，每天可投16票，在每條路線中投給1家旅宿，選出各路線的人氣自行車友善旅，每票具1次抽獎機會，投愈多，中獎機率愈高，獎品包含自行車、Apple Watch等價值共15萬元的好禮。

目前已有超過5000家旅宿業者加入「自行車友善旅宿」，提供民眾更多友善的設施及服務，包含停放空間、清潔維修區域、便利早餐服務等，觀光署也將於全台辦理自行車友善旅宿業者交流座談會。

今年是自行車旅遊年，觀光局大力宣傳自行車旅遊路線，其中像是日月潭自行車道相當受歡迎。圖／觀光局提供
今年是自行車旅遊年，觀光局大力宣傳自行車旅遊路線，其中像是日月潭自行車道相當受歡迎。圖／觀光局提供

投票 自行車 觀光署

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