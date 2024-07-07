自行車友善旅宿抽獎開跑 抽Apple Watch天天投中獎機率高
為鼓勵國人騎乘自行車旅遊，同時增加民眾對自行車友善旅宿品牌的認識，交通部觀光署推出2年一度的「自行車友善旅宿人氣票選暨抽獎活動」，今天起至7月15日開放投票，每日可投16票，投票1次即可獲得1個抽獎機會，天天投，中獎機率愈高。
自行車旅遊是最能深度體驗且兼顧環境永續發展的旅遊方式，透過放慢旅行的步調，深入探索在地文化，享受更多台灣的人文風貌和自然景觀。
觀光署表示，「2024自行車友善旅宿人氣票選暨抽獎活動」，是希望結合包含北海岸、雲嘉南濱海、澎湖、宜蘭濱海蘭陽、東海岸、日月潭、花東縱谷花蓮山水、森林溫泉、田園風光等16條多元自行車路線推廣，及人氣旅宿票選活動，讓民眾能在參與票選活動的同時，更認識國內的自行車路線。
抽獎活動即日起至7月15日晚上11時59分，民眾可至官網投票，每天可投16票，在每條路線中投給1家旅宿，選出各路線的人氣自行車友善旅，每票具1次抽獎機會，投愈多，中獎機率愈高，獎品包含自行車、Apple Watch等價值共15萬元的好禮。
目前已有超過5000家旅宿業者加入「自行車友善旅宿」，提供民眾更多友善的設施及服務，包含停放空間、清潔維修區域、便利早餐服務等，觀光署也將於全台辦理自行車友善旅宿業者交流座談會。
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