未來1周每天飆高溫+午後雷陣雨 今雨勢最劇烈、中南部山區恐豪雨

未來1周天氣還是以夏季型天氣型態為主，中央氣象署預報員葉致均表示，都是受到太平洋高壓影響，天氣晴朗炎熱，還是要留意午後雷陣雨發生的情況。高溫好發區域和午後雷陣雨發生區域，視當時太平洋高壓強弱，導致附近風場改變，會有所不同。未來1周外出多補充水分、防曬，避免熱傷害；午後外出留意天氣變化，帶雨具備用。

葉致均表示，今天受到太平洋高壓影響，風場為東南風，台東、恆春半島有東南風帶來的水氣，所以雲量比較偏多，有降雨情況出現；其他地方雲量相當少。目前台灣東方外海有比較零碎的回波，台東外海有零星的對流雲系往台東、恆春半島方向移動，今天台東、恆春半島不定時有短暫陣雨出現，其他地方、外島以午後雷陣雨為主。

今天午後雷陣雨情況相當明顯，葉致均表示，今明兩天整體大氣環境有利對流雲系發展，午後雷陣雨區域相當廣泛，包括整個西半部地區，以及東半部山區都有明顯的午後雷陣雨；中南部山區可能有短延時豪雨發生，容易有局部大雷雨，午後外出務必留意天氣變化。

今天氣溫部分，葉致均表示，高溫相當明顯，東半部32至34度左右，西半部地區普遍可以來到35至36度左右。大台北盆地、中南部近山區、花東縱谷都容易有36度以上高溫發生機會。

未來1周天氣變化，受到太平洋高壓影響，葉致均表示，目前風場吹東南風為主，迎風面有局部短暫降雨，其他地方以午後雷陣雨的天氣型態為主，預計到明天都是類似情形。但是周二到周三這段期間，太平洋高壓有逐漸東退趨勢，周三從東南風風向逐漸轉為吹南風情形，甚至到了周四整個風場轉為吹西南風環境，迎風面的中南部地區不定時有短暫降雨，其他地方仍以午後雷陣雨為主。

葉致均表示，周六太平洋高壓勢力再度增強趨勢，屆時風場轉吹偏南風環境。未來1周風場從東南風到吹南風、轉西南風的風向為主，基本上都是高溫炎熱，迎風面局部降雨，以及各地午後雷陣雨情形。

未來1周降雨趨勢，葉致均表示，今明兩天因為大氣環境有利對流發展，所以西半部地區、各地山區都有明顯的午後雷陣雨發生情形。今明兩天中南部山區有局部豪雨發生機會，有機會持續到比較晚一點。周二整體的大氣環境比較穩一點，不過環境吹東南風為主，所以迎風面的東南部、恆春半島有短暫降雨；其他地方午後雷陣雨還是會有，但較今明兩天趨緩，會有局部較大雨勢發生機會。

葉致均表示，周三轉為吹偏南風環境，中南部沿海地區清晨可能就會有零星降雨了，午後包括中部以北、宜花、各地山區仍要慎防午後雷陣雨。周四，周五轉西南風環境，迎風面南部地區不定時短暫降雨，其他地方以午後雷陣雨為主；周六也是類似情形。基本上未來1周慎防午後雷陣雨。

未來1周高溫提醒，葉致均表示，周二以前大台北盆地、中南部近山區有局部高溫36度以上發生機會。周三高溫區域有些轉變，包括大台北地區高溫，花東縱谷、南台東因西南風沉降影響之下，都會有36度以上高溫發生機會，中南部近山區還是會比較熱一點。