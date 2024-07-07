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高溫炎熱！午後局部大雷雨 下個周末太平洋高壓再增強

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
還沒下雨之前天氣仍普遍晴朗，仍要留意炎熱高溫影響。本報資料照片
還沒下雨之前天氣仍普遍晴朗，仍要留意炎熱高溫影響。本報資料照片

昨天午後熱對流雲系發展變得更為旺盛，影響範圍也擴大，不少地方都出現了局部大雷雨。天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天表示，今天也會延續類似的大氣環境，且在不穩定的條件下會更為明顯。

歐宗學表示，在東南至偏南風環境中，迎風面東南部地區有局部短暫陣雨機會，午後各地山區、西半部地區都可能受熱對流雲系發展影響，有局部大雷雨機會。還沒下雨之前天氣仍普遍晴朗，仍要留意炎熱高溫影響。

明天整體大氣環境與今天相似，持續不穩定且水氣較多，歐宗學表示，清晨到上午時段中北部地區有零星短暫陣雨機會，午後各地都要留意熱對流雲系發展所帶來的雷陣雨影響。周二開始環境轉以偏南風為主，南部有局部短暫陣雨機會，其他地區依然是午後雷陣雨天氣，而且還是可能有旺盛的對流雲系影響，持續留意局部大雷雨。

周三到周五仍以偏南風為主，但歐宗學表示，也會有些西南風加入影響，迎風面中南部有局部短暫陣雨，早晚時段發生機會較高。其他地區維持午後雷陣雨天氣。氣溫方面，中南部地區由於降雨機率稍提高，極端高溫狀況會稍微緩和一些，但在北部、東半部地區可能另外受到背風沉降影響，持續有較高溫發生。

歐宗學表示，下個周末，太平洋高壓會有再度增強西伸的趨勢，屆時各地天氣型態會在轉為以午後雷陣雨為主，降雨熱區偏向各地山區及西半部部分平地。在沒有其他明顯的天氣系統影響之前，預估會繼續維持高溫及午後局部雷陣雨的天氣型態。

大雷雨 高溫

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