「感謝傷害我們的人」是毒雞湯 呂秋遠教你被家暴自救

家暴零容忍。律師呂秋遠在臉書表示，曾聽聞：「我們要感謝傷害我們的人，因為他們的傷害，造就了我們的成長」、「感謝那些對我投擲石頭的人，如果不是你們，湖心就不會激起一圈又一圈的漣漪」，乍聽之下似有道理，「都是毒雞湯」。能熬過被霸凌或家暴的痛苦，「要感謝的只有自己」。

他說，台灣的家暴事件，每年以高於13萬件的數量發生在我們身邊，每小時平均就有15件家庭暴力事件通報，到底有誰，可以抵擋另一個人的家暴，而且甘之如飴，成為這個人適合的對象？

對於家暴可以做什麼？呂秋遠表示，家暴零容忍，一點點家暴都不該有。舉凡貶低對方、辱罵對方、肢體施暴、經濟控制等等，都是家暴。不舒服就要逃，不是忍耐過了就好。不要對於身邊的家暴案件視若無睹，媒體炒作以後再來義憤填膺。身邊的家庭暴力事件很容易發現，例如朋友有不明傷痕、精神經常沮喪、被控制行動等等，這些都是留心就會知道的，請鼓勵對方提出保護令的聲請。

呂秋遠表示，家暴多數是漸進式的，會先以控制、辱罵、彰顯自己的優越等方式，再進階到肢體暴力等行為，「他是恐怖情人，以後就會是恐怖老公、老婆，不要以為控制就是關心、辱罵就是情緒失控而已。他會一再失控，然後你一再原諒」。一日家暴，日日家暴的可能性就存在。對於家庭暴力不該容忍，「你不是他的土地公、媽祖婆，他也不值得你犧牲自己的人生去救贖，請遠離汙染源，重拾新人生」。

「保護令聲請很簡便，只要檢附證據到警察局就可以聲請」。呂秋遠表示，如果情況嚴重，還可以透過檢察官聲請緊急保護令。證據部分，錄音、Line訊息、驗傷單都可以，一旦聲請以後，就可以獲得基本保障。所謂的保障，就是法院會要求對方不可以再騷擾被害人、為不法行為，甚至可以要求對方遷出住所，或者遠離被害人100公尺之類的。倘若對方再犯，就可以現行犯逮捕，處以違反保護令罪。

如果是肢體暴力，呂秋遠表示，不要相信一時失控這種事。對方會動手打人，容忍就會養成習慣。沒有什麼「我可以接受家暴」、「他人很好，頂多罵我不會打我」、「他打我總比打小孩好」。即使沒有經濟能力，也不用委曲求全。社工會提供臨時庇護所供居住，也會媒介工作，不要被對方有經濟能力養家而忍氣吞聲。

呂秋遠表示，即使對方沒有對孩子施暴，只是對自己施暴，也不要因為「要有完整的家」而妥協，孩子目睹以後會心裡受創，以後可能會成為另一個加害人，「對他的新家庭施暴」。以愛為名的施暴最可怕，愛不會以任何暴力與控制的形式存在。

「別再感謝對你加害的人了，跟他共存，就是讓自己毀滅」。呂秋遠表示，口口聲聲說愛你，實際上卻是在害你的人，還想要和平共存，這是異想天開。「他不健康，關你什麼事？」遠離就好了，到底是要共存什麼？