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今起7天「極高溫」 吳德榮：天天大雷雨 慎防冰雹威脅
氣溫持續高溫炎熱，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天至周六台灣都在暖氣團內，空氣偏暖，又在太平洋高壓範圍內，天氣晴朗，白天陽光加熱，帶來極高溫的條件，要注意防曬、防中暑，避免熱傷害。今天各地高溫約在36至38度左右；北部25至37度，中部22至37度，南部23至38度，東部24至36度。
今、明兩天冷心低壓逐漸接近並通過，吳德榮表示，因高空的氣溫降低，大氣上冷下暖、增加午後對流強度；應注意局部大雷雨如雷擊、強風、瞬間大雨及冰雹的威脅，平地應防急雨積水，山區續防坍方、落石、土石流。
吳德榮表示，周二至周五大氣持續不穩定；近山區午後有對流發展，擴大至部分平地及山區，仍應注意局部大雷雨如雷擊、強風、瞬間大雨的威脅，平地應防急雨積水，山區續防坍方、落石、土石流。周六起太平洋高壓漸增強，但仍有午後對流，因受到抑制，故其強度略減弱、範圍縮小。
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