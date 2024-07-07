今起7天「極高溫」 吳德榮：天天大雷雨 慎防冰雹威脅

氣溫持續高溫炎熱，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天至周六台灣都在暖氣團內，空氣偏暖，又在太平洋高壓範圍內，天氣晴朗，白天陽光加熱，帶來極高溫的條件，要注意防曬、防中暑，避免熱傷害。今天各地高溫約在36至38度左右；北部25至37度，中部22至37度，南部23至38度，東部24至36度。

今、明兩天冷心低壓逐漸接近並通過，吳德榮表示，因高空的氣溫降低，大氣上冷下暖、增加午後對流強度；應注意局部大雷雨如雷擊、強風、瞬間大雨及冰雹的威脅，平地應防急雨積水，山區續防坍方、落石、土石流。