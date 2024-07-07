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北市大安國中管樂團 8日晚高雄衛武營浪漫暑假開演

聯合新聞網／ 台北訊
北市大安國中學生管樂團將於8日晚間於「高雄衛武營音樂廳」與台北聯合管樂團攜手並與小號家何忠謀合作開演。圖／大安國中管樂團後援會提供
北市大安國中學生管樂團將於8日晚間於「高雄衛武營音樂廳」與台北聯合管樂團攜手並與小號家何忠謀合作開演。圖／大安國中管樂團後援會提供

北市著名大安國中學生管樂團將於明（8日）晚間於「高雄衛武營音樂廳」與台北聯合管樂團攜手並與小號家何忠謀合作，為浪漫暑假開演。

這次帶來的有水都「威尼斯狂歡節音樂會」為炎夏清涼。也有北地俄國音樂家肖洛可夫的《第三號小號協奏曲》等小號協奏曲經典，在清亮中激揚號聲帶領我們人從昏沉夏日中走出輕快的步態。歡迎各地的愛樂觀眾前來欣賞齊聚高雄來聆聽。

大安國中管樂團展演海報。圖／大安國中管樂團後援會提供
大安國中管樂團展演海報。圖／大安國中管樂團後援會提供

大安國中管樂團是一所連續兩年獲選參加由教育部指導、國立台灣藝術教育館主辦的「好優Show學生藝團活動」演出值得期待。也是110、111、112學年度全國學生音樂比賽「管樂合奏」特優獎項得主表現傑出。該團的展演活動更是亮眼，2017年以來十次登上「台北國家音樂廳」，2023年首度登上「台中國家歌劇院大劇院」。此次則為第五度到訪「高雄衛武營音樂廳」演出。大安國中管樂團南下高雄衛武營演出，更是自2020年以來，該團隊每年必定規劃的活動盛事。該團自成立以來，每年寒暑假的巡演交流，是每位學生和家長們最引頸期盼的重要活動。足跡遍及中國大陸北京、天津、上海、廈門、日本東京、大阪、九州、北海道、韓國濟州、新加坡、泰國曼谷及台灣各地。

樂團的精神就是讓孩子體驗不同的經驗，從多元豐富中成長，教育不只是知識的傳授，心靈的滋養與鍛鍊，如果想為教育做點實事，就多給孩子們一些不同的經驗與機會，就一起踏進7月8日晚間的衛武營，將藝文教育的根深深地扎入台灣的血液裡。邀請有品味的您前來參加這盛大的音樂饗宴，給予青年支持與鼓勵，而美好的樂音將帶給社會更多祥和的聲音和心靈的感動。

威尼斯 樂團 衛武營 音樂會

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