胃食道逆流 5年增近9萬患者

「喝咖啡吃甜食，讓你胃食道逆流嗎？」這是民眾熟悉的廣告台詞，卻不與連年攀升的胃食道逆流患者有直接相關，根據衛福部統計，近五年胃食道逆流就醫患者，增加近九萬人，而一○八至一○九年患者以五十至五十九歲為大宗，到了一一○年起被六十至六十九歲族群超車，專家分析與高齡者下食道擴約肌退化，導致「關不緊」而罹病。

據健保署統計，一○八年因為胃食道逆流就診患者約四八點七萬人、一○九年約四九點一萬人、一一○年約五十點九萬人、一一一年約五六點五萬人、一一二年約五七點三萬人。患者年齡方面，一○八至一○九年以五十至五九歲為大宗，到了一一○年起被六十至六九歲族群超車，不過四十歲至六十九歲的「三個十年」，均為患者數的前三名。

胃食道逆流的成因和不良習慣相關，振興醫院腸胃科主治醫師林信吉指出，三餐不正常、暴飲暴食、未細嚼慢嚥、喜歡刺激性、過甜、過酸、過辣等重口味食物，或長期抽菸、喝酒，喝茶或咖啡等，易造成胃酸分泌較多。

林信吉說，胃食道逆流各年齡層都有，生活或工作壓力都是影響因子，年輕患者多在高中階段就會出現症狀，且多與課業壓力有關，六十五歲以上中老年人胃食道逆流的症狀，和中壯年可能些不同，多數因下食道擴約肌退化、鬆弛，導致胃食道逆流，部分則會導致疝氣。