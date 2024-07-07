健保1點1元？台大院長搖頭

多名立委提出健保法修法，欲保障健保點值一點一元，立法院八日將再次進行協商。台大醫院院長吳明賢表示，修法保障點值一點一元，恐會導致過度醫療，建議保障點值一點○點九二元至○點九五元，並朝「有價醫療」發展，讓急重難罕等科別，從事有價值醫療時，獲得價格保障。

吳明賢表示，若點值浮動太大，醫院只能節流應對，恐限制新醫療科技在台發展，保障一定點值有其必要，但「絕非一點一元」，因涉及人性，若取消點值制衡，恐導致過度醫療、無效醫療情況加劇；醫界過去喊出保障每點○點九元以上，但近年萬物皆漲，建議保障點值在○點九二元以上，才能避免醫院入不敷出。

北榮院長陳威明表示，在醫界守法、民眾自律情況下，若醫療品質仍無法獲得保障，政府一定要出手協助健保點值維持在「保九」，至少每點○點九元。

「總額制是『必要之惡』，讓民眾、政府財務能負擔健保醫療支出。」吳明賢表示，一點一元入法形同解除總額制度、「打開潘朵拉的盒子」，恐會衍生問題；不過，台灣總額制度把財務負擔加諸醫療院所身上，尤其台北區醫學中心較多，可說是重災戶，點值遭到稀釋，須思考如何減輕醫療院所負擔。

兒科醫師人才荒，衛福部日前砸二億元推「兒科住院醫師留任獎勵」，新進兒科醫師每完成一年的住院醫師訓年，可領十二萬元的留任獎金。馬偕兒童醫院主任彭純芝說，健保點值一點一元應優先從兒科等困難科別著手。