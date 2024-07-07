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放款亂象籲要納管…融資業輕易核貸 銀行沒轍

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
銀行業者指出，不論是信用卡或者信貸業務，只要申辦的年輕人還是學生，或者是社會新鮮人，銀行都管控嚴格。示意圖，非當事店家。記者陳敬丰／攝影
銀行業者指出，不論是信用卡或者信貸業務，只要申辦的年輕人還是學生，或者是社會新鮮人，銀行都管控嚴格。示意圖，非當事店家。記者陳敬丰／攝影

民法下修成年年齡至十八歲，未蒙其利先受其害，年輕人恐因此更早債台高築。一位主掌消費金融業務多年的銀行高層私下指出，不論是信用卡或者信貸業務，只要申辦的年輕人還是學生，或者是社會新鮮人，銀行都管控嚴格，但倘若車行直接和融資公司合作，銀行業就無法插手控管。

金融高層以信用卡業務為例，倘若年輕人是在學學生，銀行大部分只給「學生卡」，額度最高不會超過兩萬元，而且年輕人必須出具打工資料，證明還款來源，才能申辦信用卡。

如果辦卡的年輕人是社會新鮮人，銀行信用卡部主管直言，通常會等三個月之後再為新鮮人辦卡，因為一般公司都要試用期，倘若三個月試用期後，新鮮人未被聘僱，被視為失去經濟能力而無力繳納卡費。

銀行業者透露，早期社會新鮮人申請信用卡時，只要是同間銀行的薪轉戶，新鮮人可一併辦信用卡，但後來發現社會新鮮人違約率愈來愈高，現在至少會等三個月試用期後才能辦卡，且一開始額度僅會給予二至三萬元左右。

如果車行直接與融資公司合作，讓學生直接與融資公司貸款買車，銀行業者坦言，這銀行業者無法控管，且聯徵中心無法查詢到學生與融資公司借款的紀錄，因為融資公司非銀行，授信資料不必送往聯徵中心。

目前多位立委主張要設置「融資公司法」專法，來納管非銀行業者的不當融資歪風，銀行業者認為，這是可改善現況且較可行的作法。

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