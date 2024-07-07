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剛轉大人不懂理財…18歲隨便簽下去 拖累一生

聯合報／ 記者林佳彣陳敬丰／宜蘭報導
機車行「0元交車」大多搭配高額利率，剛滿18歲成年的年輕人被吸引辦車貸，若付不出來，很容易信用破產。示意圖，非新聞當事人。記者蘇健忠／攝影
機車行「0元交車」大多搭配高額利率，剛滿18歲成年的年輕人被吸引辦車貸，若付不出來，很容易信用破產。示意圖，非新聞當事人。記者蘇健忠／攝影

剛成年的年輕人先享樂、後背債的狀況屢見不鮮，理財專家指出，「轉大人」盡情享受成年滋味同時，也代表是一個完全行為能力人，要小心以後債信不良影響辦信用卡，甚至求職等。也有學校指出，將針對高三生加強認識成年後的權利與義務。

清華大學計量財務金融系兼任助理教授陳怡芬表示，剛成年人沒有經濟能力卻「○元交車」背債，好比二○○六年雙卡風暴，銀行只講好處、不講風險，多數民眾借貸只為滿足己慾，忽略還錢重要性，卡債族也因還不出錢，導致各種社會悲劇。

陳怡芬說，銀行一般不會推○元車貸，通常是貸款公司以「不用自備款」當作誘惑，後續再透過高利息賺回來，民眾還款金額往往變得更多，若中途未如期還款，借貸金額會愈滾愈多，滾到最後還不起，恐面臨被追討債務等情形；若沒錢又想買機車，最好循正規的金融機構諮詢、借貸，專業人士能提供正確的建議。

「十八歲成年後，必須要有自覺，信用非常重要」，陳怡芬觀察，大眾不夠了解金錢的信用，每個人與銀行往來狀況在聯徵中心一目了然，都將成為呈堂證供，如信用卡有無遲繳、信貸還款情形、有無被銀行拒絕過等。信用一旦留下不良紀錄，會影響日後與銀行貸款、辦信用卡等金融往來，甚至造成求職不利。

除了家庭教育，學校也是重要的把關者。宜蘭蘇澳高級海事水產職業學校長陳永峰指出，成年年齡下修後，學校開學後會統一向高三學生或其它年滿十八歲的學生，宣導、說明成年後具備的權利與應盡的責任，同時也會聯繫家長加強宣導，所幸民法修法至今，校內尚未傳出成年學生背債等法律問題。

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