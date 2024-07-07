0元買車…18歲就背11萬元債

民法成年年齡下修為十八歲，宜蘭十八歲蕭姓男子在車行建議下「○元買機車」，還在念高中三年級卻背上十一萬餘元貸款債務，家長跳腳也無可奈何；律師表示，去年元旦起民法下修成年年齡後，類似事件層出不窮。消保官指出，一旦成年簽訂的契約具完整法律效力，公權力無權介入，高中生必須乖乖還錢。

蕭男十七歲就有意買機車，到車行看車數次，礙於年紀無法購買。今年初成年，車行說服他購入一輛十一萬餘元的機車，蕭父說，車行也知道他尚無經濟能力，卻建議他簽下○元交車方案，全額貸款買車。

蕭父表示，兒子買車，他從未在場，也曾向車行說不同意兒子買，日前他接到自稱融資公司的電話，確認是否為兒子的聯絡人，才得知此事。他明白車行和融資公司行為合法，但孩子剛成年經濟能力有限，仍誘導過度消費，已遊走在法律與道德的灰色地帶，若被騙投資欠下百萬或千萬債務，該怎麼處理，他強調「這已是嚴重的社會問題。」

經營機車行數十年的陳老闆說，只要客戶表達有意買車但資金困難，車行就會推薦分期付款，「○元交車」是其中一種，不只針對剛滿十八歲的學生，其餘年齡層也有此需求，以他個人經驗，賣車時不會特別考慮對方年紀。

陳老闆說，部分車行推「○元交車」方案時，會要求提供薪資證明，如果得知客戶是未滿廿歲學生，會要求出具家長同意書，但也只是走個形式，沒有強制力，不過在商言商，若用道德要求業者賣車對象「這不合理」。

新北王姓家長說，自己孩子剛滿十八歲就去買機車，分期三年、每月約須繳三千元，三年總支付金額較車價多出近兩萬元，孩子購車也未告知他，雖然很氣，但既然是孩子自己作主，就讓孩子感受背債壓力，也是社會教育。

律師李振寧指出，民法成年年齡下修為十八歲後，這類事件愈來愈多；更早享受成年人權利，意味著更早背負成年人的責任，像「○元交車」這類契約，多搭配高利率，剛成年的人往往連第一期都付不出，若家庭無法支援，信用破產後將後悔莫及。

若涉及百萬、千萬元契約該怎麼辦？李振寧表示，民法七十四條規定「乘他人急迫、輕率或無經驗，依當時情形顯失公平者」，有機會撤銷或減輕給付；不過該法條存在較大解釋空間，實務不容易成功，年輕人做決定需更加謹慎，家長也宜在孩子成年前多提醒。