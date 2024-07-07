116條國道客運喊漲 票價暫不動

國道客運各項成本上漲，營運環境不佳，交通部今年五月核定調整運價漲幅上限後，已有十一家業者、一一六條國道客運路線申請調漲票價，首都客運、國光客運等，普遍漲幅約一至四元。台北區監理所表示，有五十五條為TPASS月票可支應的短途通勤路線，其餘六十一條則由政府補貼三分之二漲幅，剩下三分之一漲幅，業者仍在規畫時間點，民眾短期內票價暫無影響。

國道客運運價已約十八年未調整，交通部今年五月核定，四排座基本運價漲幅不超過百分之五、三排座不超過百分之十九點五，其中，由政府補貼漲幅三分之二。若以「台北至桃園」路線為例，票價可漲一至三元，「台北至高雄」路線可漲七至卅六元，短途另有TPASS月票吸收。

台北區監理所表示，目前已有十一家國道客運業者提出調價申請，其中五十五條為TPASS月票涵蓋路線，另有六十一條為一般中長途路線，業者預計先調漲由政府補貼的三分之二漲幅。

首都客運總經理李建文表示，短途路線已不敷成本，研議先調漲台北至基隆、台北至桃園等短途路線，漲幅約在百分之五，其中百分之三點五由政府補貼吸收，百分之一點五反映在票價上，約調漲一至四元，約四、五條路線受影響。

李建文指出，以一五七九路線為例，從台北市府轉運站到基隆市政府現行票價四十三元，調整後的票價為四十四元，但有TPASS月票吸收，對使用月票民眾不受影響，預計最快十一月實施。

統聯客運也說，近年客運搭乘率明顯下降，擔心調整票價會再流失旅客，但現行路線早已難以負荷成本，已申請調整票價，調整時間點仍在討論中。國光客運第一階段也將從短途路線著手，普遍漲幅約一至四元，視營收狀況決定調整時間。