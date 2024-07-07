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巨人現身中信園區 6校共演光影秀
中國信託文教基金會主辦「中國信託新舞臺藝術節」邁入第十年，昨公益場邀請無獨有偶工作室劇團，將南港中信金融園區變身戶外偶戲劇場，由高四點五公尺的「山人」、「海人」劇偶演出偶劇《山海共生》，只見兩尊巨型戲偶相擁、共舞，象徵自然融合與共生，吸引近千名觀眾駐足互動。
台北市副市長林奕華表示，中國信託文教基金會長期投入藝術教育，以偏鄉藝文教育為主軸，與政府密切合作貢獻偏鄉不遺餘力。無獨有偶工作室劇團成立以來，讓學生浸潤於藝術教育，更致力於落實文化平權。
由中國信託文教基金會推動的「夢想家圓夢工程」，攜手藝術導師深入偏鄉，透過藝術教育陪伴學童發揮潛能、建立自信，最終站上舞台圓夢。近年則和無獨有偶工作室劇團啟動「偶戲種子教師計畫」，透過種子教師將藝術資源帶進偏鄉教室。
無獨有偶工作室劇團藝術總監鄭嘉音深入新北貢寮國中、宜蘭萬富國小與東興國小、花蓮水璉國小、屏東鹽埔國中與台南曾文農工等校，由師生共創劇本、戲偶，將家鄉故事搬上舞台，昨於廣場搭建光影戲院，由六所學校師生操偶，表演光影魔幻秀。
中國信託文教基金會董事長馮寄台談到，基金會致力推動偏鄉教育，感謝每位種子教師散播藝術教育。無獨有偶工作室劇團總監鄭嘉音說，盼拋磚引玉，讓各界響應將藝文活動帶入偏鄉。
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