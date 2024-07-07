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觀光列車缺無障礙 監委要查

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
阿里山林鐵小火車觀光列車「栩悅號」。圖／聯合報資料照片
阿里山林鐵小火車觀光列車「栩悅號」。圖／聯合報資料照片

阿里山林鐵小火車昨天全線通車首航，通車前監委王幼玲申請調查觀光列車栩悅號」、「福森號」缺乏無障礙設施，輪椅使用者無法搭乘，涉及妨礙身心障礙者平等參與權利，了解主管機關是否涉及違失。林業保育署嘉義分署林鐵及文資處表示，正評估打造無障礙車廂，預計今年底前上網公告發包。

林鐵及文資處表示，依法大眾運輸是指有固定路線、班次、場站及費率的公共運輸。目前阿里山林鐵為定期列車阿里山號，屬於大眾運輸工具，有設置無障礙車廂，包含明年會投入營運的新車廂，都有無障礙車廂。

林鐵及文資處表示，至於委由旅行社經營的「福森號」、「栩悅號」，營運模式是以郵輪式列車、不定期不定時的彈性遊程及路線，性質與遊覽車相近，並不屬於「大眾運輸」，不必強制設置無障礙設施。

「栩悅號」5月首航因缺乏無障礙設施，引發全台身障人士聚集在北門站訴求改善，並向議員鄭光宏陳情。鄭光宏說，觀光列車耗費前瞻計畫經費6500萬元，卻未設置無障礙設施，對身障人士不便，目前固定班次阿里山號、中興號，都將第1節車廂設無障礙車廂，供身障及年長者以輔具搭乘，期待觀光列車也建置完善無障礙設施。

監委王幼玲說，依身心障礙者權利公約及身心障礙者權益保障法，公共設施、公共服務無障礙、可及性要求，並不以大眾運輸為限，國家有義務使身心障礙者在與他人平等基礎上，參與文化生活、康樂、休閒活動。觀光列車是否合於身心障礙者權利公約、身心障礙者權益保障法，有無遭曲解、主管機關是否涉及違失，事涉身心障礙者平等參與權利，有必要調查了解。

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