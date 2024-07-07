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中斷15年 阿里山林鐵全線通車

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
阿里山林鐵昨天恢復全線通車，適逢暑假吸引了許多親子遊客搶搭首航列車。記者黃于凡／攝影
阿里山林鐵昨天恢復全線通車，適逢暑假吸引了許多親子遊客搶搭首航列車。記者黃于凡／攝影

國寶級嘉義阿里山林鐵因風災毀損中斷15年，經災後復建，昨天恢復全線通車，首班開往阿里山列車，上午10點從嘉義站發車，下午3點5分冒著大雨抵達阿里山車站，較原定時程晚9分鐘，鄒族古謠隊以傳統歌謠，迎接15年來首班自嘉義站發車抵達阿里山車站的旅客。

林鐵列車阿里山號5車次首航阿里山，林鐵在車頭懸掛紀念牌，吉祥物「鐵鹿站長」熱情與旅客互動，分送奮起湖米餅、紀念品，4節車廂共85名遊客搭乘首班列車上山，暑假有不少親子出遊，還有鐵道迷沒搶到票，在月台惋惜地與列車合影。

列車上午10點從嘉義站發車，表定下午2點56分抵達阿里山車站，搭乘時間約5小時，全程近72公里，一路從海拔30公尺的嘉義車站，攀升至海拔2216公尺阿里山車站，行經熱帶、溫帶到寒帶，溫度直降攝氏10多度，受山區午後大雨影響，下午3點5分抵達阿里山車站。

定期列車阿里山號每天2班次對開，嘉義車站至十字路車站沿途每站停靠，旅客可下車參觀車站，嘉義車站至阿里山車站僅停靠北門、竹崎、交力坪、奮起湖及二萬坪，其中奮起湖車站停留1小時，讓旅客中途休憩。

林業保育署嘉義分署林鐵及文資處表示，因嘉義至阿里山車站路途遙遠，光是列車行駛就需約4小時，特別擇定在奮起湖車站休息1小時，讓民眾可以下車用餐、休息，也兼顧地方產業觀光；近期慶祝復駛在奮起湖車庫舉辦「山行記憶-奮起湖」展覽，也以29號蒸汽機車為主角推出「燈光劇場」。

此外，林鐵及文資處打造觀光列車福森號及栩悅號，委託雄獅旅遊經營鐵道遊程6年，相較定期列車只有廣播與導覽員解說，食宿需自理，觀光列車則包括食宿、導覽、森林音樂會等行程，有更細膩的五感體驗，是到阿里山深度旅遊的新選擇。

吉祥物 嘉義 奮起湖 栩悅號 觀光列車 鐵道迷 阿里山

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