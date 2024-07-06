台大北榮聯手找出慢性腎病致病基因 醫：助降低洗腎率

台灣慢性腎病（CKD）盛行率高，洗腎率更居全球之冠，耗用許多健保資源。台大醫院與台北榮總團隊合作研究，發現TRPM8、DNAJP4，2個與慢性腎病有關的DNA，有助開發活性抑制藥物，台大醫學院生理所教授李宗玄表示，若能以藥物抑制這兩種DNA活性，將有助降低洗腎比率，讓病人安全、國家醫療資源得到良好管控。

腎臟將身體的廢物代謝為尿液，以及平衡體內的水分及電解質。若腎臟發炎、受損超過三個月，腎小管細胞死亡、腎臟纖維化，導致其結構或功能無法完全恢復，即稱為慢性腎臟病。

李宗玄與研究團隊成員台北榮總內科部主任唐德成、台大醫院內科部腎臟科主任黃政文等人發現，與正常人相比，慢性腎病患者體內TRPM8、DNAJP4二項DNA表現顯著增加，藉由動物實驗，給予小鼠引發慢性腎病之特殊飼料，發現去除內TRPM8、DNAJP4兩種DNA的小鼠，慢性腎病疾病指標下降，腎臟切片也顯示，纖維化進展大幅延緩。

李宗玄說，若能以活性抑制劑，抑制前述二種DNA活性，將有助延緩慢性腎病病情發展，降低病人洗腎機率，進而降低慢性腎病造成的死亡率，洗刷台灣洗腎王國的污名，讓病人生命安全、國家醫療資源獲得控管；目前TRPM8已有三、四項具潛力的藥物，但仍須藉臨床試驗證實；DNAJP4則尚無藥物可抑制其活性，期待盡快篩選出DNAJP4抑制劑。

唐德成表示，從藥物開發到取得治療成果，必須經過臨床試驗、安全性活性測試等，除醫學研究外，藥界合作，透過基礎研究，驗證臨床試驗中，要做哪些分子、藥物測試，期待兩院合作，創造更好研究成果，與產業界合作開發新藥，改善慢性腎病盛行率，降低併發症發生機率。