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胃食道逆流年年增 「這年齡層」老人竟是患病大宗

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
40歲至69歲的「3個十年」，是被診斷為胃食道逆流患者數的前三名。示意圖非新聞當事人，本報資料照片
40歲至69歲的「3個十年」，是被診斷為胃食道逆流患者數的前三名。示意圖非新聞當事人，本報資料照片

「喝咖啡，吃甜食讓你胃食道逆流嗎？」這是民眾相當熟悉的廣告台詞，胃食道逆流和不良的生活習慣息息相關，如三餐不正常、暴飲暴食、喜歡刺激性食物等，而壓力也是元兇之一，不過有些高齡患者是因為下食道擴約肌退化、鬆弛，容易造成裂孔疝氣，患者一部分的下食道括約肌會「關不緊」，造成胃食道逆流，且自110年起，60至69歲被診斷為胃食道逆流的患者，居所有年齡層之冠。

衛福部健保署統計，108年被診斷為胃食道逆流的患者約48.7萬人、109年約49.1萬人、110年約50.9萬人、111年約56.5萬人、112年約57.3萬人；患者年齡方面，108至109年以50至59歲為大宗，到了110年起被60至69歲族群超車，不過40歲至69歲的「3個十年」，均為患者數的前三名。

胃食道逆流的成因，和不良的生活習慣息息相關，振興醫院腸胃科主治醫師林信吉指出，如三餐不正常、暴飲暴食、沒有細嚼慢嚥、喜歡刺激性、過甜、過酸、過辣等重口味食物，或長期抽菸、喝酒，喝茶、咖啡等，也都會造成胃酸分泌較多。

林信吉說，臨床上觀察，因為胃食道逆流求診的患者，的確有變多，典型症狀是俗稱「溢刺酸」的胃酸逆流，或者胸口灼熱的「火燒心」；非典型症狀包括胸口不舒服，患者多會到胸腔科或心臟科就診，喉嚨「卡卡的」有異物感，或者容易覺得有痰、時常要清喉嚨。

另外，還有些屬於逆流性咽喉炎，患者會長期聲音沙啞或慢性咳嗽，所以有些是從耳鼻喉科轉介而來，有些患者的症狀時好時壞，也有人在診所就醫仍未改善，後續才轉介到胃腸肝膽科的；治療方面，最常見的還是用降胃酸的制酸劑，或透過胃乳或胃乳片輔助治療。

林信吉表示，胃食道逆流的時間一長，胃酸就會跑到氣管，引起類似氣喘的症狀；胃酸逆流到食道下端跟胃的交界處，食道反覆發炎，有機會發展為「巴瑞氏食道」，此為癌前病變，會增加食道癌的發生機率；另也有些個案，會合併胃潰瘍、十二指腸潰瘍或慢性胃炎。

「各個年齡層、職業都有遇到過」，林信吉說，因為生活壓力、工作壓力，也都是影響因子之一，年輕一點的個案，在高中階段就會出現胃食道逆流，患者多半因為學業壓力大所致。

不過，65歲以上中老年人胃食道逆流的症狀，和中壯年可能些不同，林信吉解釋，有些高齡患者是因為下食道擴約肌退化、鬆弛，容易造成裂孔疝氣，患者一部分的下食道括約肌會「關不緊」，造成胃食道逆流，但在正常狀況下，沒有進食時的下食道括約肌會關上，避免胃酸和食物逆流至食道。

林信吉進一步表示，針對下食道擴約肌退化的胃食道逆流，治療方面就不是使用制酸劑或胃乳等，一般手術要先評估症狀，術前進行24小時酸鹼度測試，確認患者的症狀是否和胃食道逆流是否相關。

壓力 患者 胃食道逆流

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