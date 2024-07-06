台灣洗腎率全球之冠 台大、北榮揭腎病關鍵2基因

台灣洗腎率全球第一，背負洗腎王國污名，台大醫院與台北榮總今天發表重大研究突破，動物實驗證實基因TRPM8、DNAJB4的蛋白質表現程度，是腎臟病惡化關鍵，帶來臨床治療曙光。

台大醫院與台北榮民總醫院從民國96年起簽訂教學研究合作計畫，就不同醫療領域發展需求的議題合作，至今共發表30項重大研究成果，今天再度舉行發表會，分享重要研究成果。

在慢性腎臟疾病方面，台大醫學院生理所教授李宗玄簡報指出，腎臟的功用是將身體的廢物代謝為尿液，以及平衡體內的水分及電解質，若腎臟受損超過3個月，導致其結構或功能無法完全恢復，就稱為慢性腎臟病。

因台灣慢性腎臟病人口居高不下，洗腎率更是全球之冠，李宗玄與台北榮總內科部主任唐德成、台大醫院內科部腎臟科主任黃政文共同領導研究團隊，希望解開謎團。

李宗玄說，過去研究顯示，TRPM8與DNAJB4這2個基因在心血管疾病、阿茲海默症等致病過程有一定影響，由於慢性腎臟疾病與這些疾病密切相關，團隊進一步應用在慢性腎臟病研究中。

「一般認為TRPM8與細胞膜上的鈣離子通道活性有關」，李宗玄解釋這2個基因的功能，至於DNAJB4則是有研究指出，在穩定體內蛋白架構上有重要作用。

然而，團隊進行動物實驗發現，在慢性腎臟病的過程中，TRPM8的蛋白質表現量上升，會導致內皮細胞功能失調，減少一氧化氮生成，並破壞保護屏障，進而加劇腎臟纖維化；DNAJB4的蛋白質表現量越高，則會吸引更多白血球浸潤，導致腎臟損傷惡化及細胞凋亡。

李宗玄表示，當這2項基因剔除後，小鼠腎功能衰退的病理變化獲得緩解，腎臟的組織變化也獲得改善，目前持續研究確認TRPM8和DNAJB4的上下游關係，有望延緩腎臟病惡化、改善患者預後。

唐德成補充，腎臟病大多與糖尿病和藥物過度使用等有關，這些會引起腎臟發炎，進而導致腎衰竭，最嚴重的情況是患者開始洗腎，連帶死亡率風險顯著增加，對國家整體負擔很大，目前仍停留在動物實驗階段，距離開發新藥還有一段路程要走。