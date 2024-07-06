雲林2白肉種雞場確診H5N1 撲殺銷毀4萬多隻

農業部動植物防疫檢疫署表示，雲林縣斗南鎮2白肉種雞場確診H5N1亞型高病原性禽流感，已經撲殺39週齡及10週齡共4萬731隻白肉種雞，今年迄今累計確診及撲殺禽流感禽場案例共33例。

農業部動植物防疫檢疫署今天發布新聞稿指出，經獸醫研究所通知，雲林縣斗南鎮2白肉種雞場主動通報確診H5N1亞型高病原性禽流感，已由雲林縣動植物防疫所依標準作業程序執行39週齡1萬6523隻及10週齡2萬4208隻白肉種雞的撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒作業。

根據防檢署統計，今年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計33例，包含雞27場、鴨3場、鵝3場。

防檢署也說，近期國際上包含美國乳牛H5N1亞型及澳洲雞隻H7N3亞型高病原性禽流感持續發生，呼籲養禽業者應持續落實防疫，以降低場內禽隻染疫的風險。