「高空冷心低壓」周日起影響台灣！午後降雨範圍廣 各地留意豪大雨

中央氣象署指出，高空冷心低壓明天起影響台灣，各地天氣將比今天更加不穩定，午後降雨範圍廣，各地都要留意雨勢，一直到9日雨勢才會稍微趨緩。

中央氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，高空冷心低壓明天及後天影響台灣，上半天天氣還好，花東、恆春半島有局部短暫陣雨，午後雷雨範圍廣泛，西半部地區、各地山區都有局部短暫雷陣雨，中南部跟北部山區也有局部大雨發生機率。

高空冷心低壓是一種夏季天氣型態，冷空氣在上方，暖空氣在下方，出現「頭重腳輕」的狀況導致大氣容易產生對流，引發強烈雷陣雨。

溫度方面，林定宜指出，明天各地仍有攝氏36度以上高溫，南部也有37度以上高溫機率。

中央氣象署持續發布高溫燈號，天氣高溫炎熱，明天台北市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意；台中市為黃色燈號，請注意。

林定宜表示，明後2天的天氣是最不穩定的時候，9日起水氣仍多，天氣仍不穩定，但雨勢不會有像明後2天大；10日雨勢趨緩，各地晴到多雲，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部地區亦有局部短暫陣雨。

林定宜說，11日及12日太平洋高壓減弱，受到西南風影響且水氣增多，南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。13日太平洋高壓增強，各地晴到多雲，中部以北、東部及其他山區有局部短暫陣雨。