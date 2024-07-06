天氣酷熱影響血庫供應 醫院用血遭殃？北榮院長曝輸血規定說話了

血庫拉警報！血液基金會台北捐血中心企畫課課長劉俊宏表示，受到天氣、新冠疫情影響，近期捐血量下滑，最近每周捐血量下滑約2成。

根據血液基金會庫存量顯示，截至7月5日上午，台北、新竹、台中、高雄4個分鐘，僅有新竹區庫存較為充足；台北區則較為缺乏。劉俊宏表示，台北區僅剩4.6天庫存量，其中A型血及O型血最缺乏僅有約4天庫存，目標要至少維持7天才較為安全，其他血型如B型血約5天、AB型約8天。

劉俊宏說，台北中心以往一周約有1.5萬袋捐血量，一袋約250c.c.，但是最近一周捐血量一天只剩下1.2萬袋。平均一天要供應2200袋的血量，形同減少1.5天的庫存。推估近氣炎熱以及雨勢等氣候因素，加上病毒肆虐，讓有意捐血者無法捐血。

捐血也讓血液供應出現危機，劉俊宏表示，目前對於醫院的血液訂單有限制，約僅能先供應其需求量的7成，也會看醫院溝通是有急迫需要輸血狀況。

台灣社區醫院協會理事長朱益宏指出，近期並未有接到會員反映缺血問題，目前手術安排如常執行。

台北榮總院長陳威明表示，醫院手術進度一切正常。對於輸血本來就有嚴格規定，已經行之有年，醫院僅針對血色素低於7gm／dL以下才會輸血。