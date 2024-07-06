台北城市書展聯手童書展 開幕日湧1.2萬人潮

首屆台北城市書展與台北國際童書展攜手合作，於台北世貿一館舉行聯合書展，昨天開幕首日即湧入1.2萬人潮，今天為週末假日，許多家長有備而來，趁書展優惠活動採購適合家中兒童及青少年閱讀的書。

中華民國出版商業同業公會全國聯合會理事長吳政鴻接受中央社記者採訪表示，昨天大概有詢問各攤位業績狀況，超過7成參展業者表示，比較今年2月台北國際書展第1天業績，普遍都成長3成以上，也都達到當天業績目標。

吳政鴻也觀察到部分出版社的銷售方式，例如一箱新台幣1999元或者一袋3999元裝到滿，都可以引起消費者挑戰的心理。吳政鴻樂觀表示，各家出版社主要活動都集中在今天週六以及明天週日，他也預計進場人數將再創新高。

昨天現場講座活動，包括由台灣前瞻閱讀發展協會舉辦的「前瞻．閱讀．聊小說」，由祕書長陳雨嵐主持，作家沙永玲主講，針對適合青少年及兒童閱讀的叢書，開出50本推薦書單，同時宣告「前瞻．閱讀．聊小說」Podcast節目開播，持續用輕鬆活潑地聊書，介紹好書。

時報出版「小蟲大哉問──跟著巨山蟻老師看蟲蟲！」講座，由講師「巨山蟻」帶著小朋友一起了解昆蟲的生態；東方出版社「做一件很棒的事」講座，由繪本作家鄭淑芬主講，分享同名繪本的創作心路歷程。

讀書共和國「鬆餅姐姐說故事」由鬆餅姐姐帶小朋友閱讀推理故事「神探邁克狐：千面怪盜篇」。

台北城市書展與台北國際童書展聯合書展，活動持續至8日。