周日慎防午後豪大雨！雨彈開炸這些地方 下周一、二雷雨範圍廣

中央氣象署表示，明天午後天氣較不穩定，西半部及各地山區有局部短暫雨，中南部及北部山區有局部大雨甚至短延時豪雨機率；台北盆地、中南部近山區及河谷有36度以上機率，南部更可能達37度。下周一、周二水氣較多，午後雷陣雨範圍廣，各地要慎防明顯雨勢；周三起北部地區溫度將再上升，東南部可能有焚風，要留意高溫。

氣象署預報員林定宜表示，明天上半天各地多雲到晴，花東地區及恆春半島有不定時短暫陣雨，環境東南風偏南風，午後天氣較不穩定，西半部及各地山區有局部短暫雨，中南部及北部山區有局部大雨甚至短延時豪雨機率。溫度方面，各地高溫約32至36度，台北盆地、中南部近山區及河谷有36度以上機率，南部更可能達37度。

林定宜指出，下周一、周二水氣較多，天氣較不穩定，有利於對流發展，午後雷陣雨範圍廣，環境為東南風偏南風。下周一花東地區及恆春半島有局部短暫雨，清晨至上午中部以北沿海有零星降雨，午後西半部及東半部山區有局部短暫雷陣雨，尤其中南部及北部山區有局部大雨甚至短延時豪雨機率。

他表示，下周二各地晴到多雲，東南部及恆春半島有零星降雨，清晨至上午中南部也有零星雨，午後西半部、東北部及其他山區有局部短暫雷陣雨。周三太平洋高壓減弱，偏南風轉西南風，各地晴到多雲，午後中部以北、東北部、東半部及各地山區有短暫雷陣雨，清晨至上午中南部也有局部短暫陣雨。

林定宜指出，下周四、周五太平洋高壓減弱，環境偏西南風，南部不定時有局部短暫雨，午後中部以北、東北部、東半部及各地山區有短暫雷陣雨，清晨至上午中部有零星短暫陣雨。周六太平洋高壓西升增強，環境偏南風，各地晴到多雲，午後中部以北、東北部、東半部及各地山區有短暫雷陣雨，清晨至上午中南部也有局部短暫陣雨。

另外，他也說，下周三至周五東南部有焚風發生機率，北部地區周三起溫度也將上升，提醒民眾留意高溫。