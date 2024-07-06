快訊

鄭文燦涉貪500萬交保 賴清德總統親發聲

雨彈開炸！12縣市大雨特報 注意雷擊及強陣風

天熱、疫情加上暑假出遊潮 血庫拉警報只剩4.9天

中央社／ 台北6日電
近期呼吸道疫情持續，又遇酷熱加上暑假出遊潮，捐血量大幅減少，全台血庫只夠用4.9天，台北、台中剩4.6天，高雄4.2天最少，以A型、O型最缺，捐血中心盼民眾踴躍挽袖。圖／聯合報系資料照
近期呼吸道疫情持續，又遇酷熱加上暑假出遊潮，捐血量大幅減少，全台血庫只夠用4.9天，台北、台中剩4.6天，高雄4.2天最少，以A型、O型最缺，捐血中心盼民眾踴躍挽袖。圖／聯合報系資料照

近期呼吸道疫情持續，又遇酷熱加上暑假出遊潮，捐血量大幅減少，全台血庫只夠用4.9天，台北、台中剩4.6天，高雄4.2天最少，以A型、O型最缺，捐血中心盼民眾踴躍挽袖。

血液安全庫存量為7至10天，4至7天是偏低，4天以下為急缺。台灣血液基金會統計，截至今天上午7時30分為止，全台血庫只夠用4.9天，各血型都呈現偏低狀態，其中A型血庫存量剩4.4天、B型血剩6.0天、O型血剩4.4天、AB型血剩6.9天。

各縣市血液庫存量只有新竹捐血中心7.4天正常，台北捐血中心4.6天、台中捐血中心4.6天，高雄捐血中心4.2天最吃緊。

台北捐血中心企劃課課長劉俊宏告訴中央社記者，台北僅剩下4.6天庫存量，其中A型血、O型血最告急，都只剩4.0天；B型血5.4天偏低，AB型血則有8.4天在正常範圍。

劉俊宏坦言，最近因為募血量不如預期，已啟動減量供應給醫療院所，他觀察主要影響捐血的原因，首先是極端氣候，前陣子一直下雨，最近天氣太熱，民眾出門意願降低。

再來就是生病的人明顯變多，劉俊宏說，最近打電話詢問固定捐血人，幾乎都得到「生病了不方便捐血」的回覆，加上暑假出遊潮，捐血民眾銳減，原本每週可募到約1.5萬袋，這週掉到1.2萬袋，等於直接少了1.5天的庫存。

他呼籲，用血需求沒有寒暑假，盼民眾踴躍挽袖做公益，捐血一袋、救人一命。

捐血中心

相關新聞

趴地爬行嘶吼...抖音網紅火車上演「屍速列車」嚇壞乘客 台鐵：可拒載

有網紅為了拍攝影片，在自強號列車上做出趴地嘶吼等脫序行為，嚇到不少乘客。台鐵今天指出，可依法拒載

健保點值保障1點1元 台大院長不贊成：恐導致過度醫療

多名立委提出健保法修法，欲保障健保點值一點一元，立法院昨天進行黨團協商，未取得共識。台大醫院院長吳明賢表示，修法保障點值...

豪大雨影響 松山機場暫停地面作業、部分航班恐延誤

因台北地區豪大雨影響，交通部民航局表示，松山機場中午12時53分起暫停地面作業，部分航班可能因此延誤。提醒旅客及接機民眾...

天熱、疫情加上暑假出遊潮 血庫拉警報只剩4.9天

近期呼吸道疫情持續，又遇酷熱加上暑假出遊潮，捐血量大幅減少，全台血庫只夠用4.9天，台北、台中剩4.6天，高雄4.2天最...

雨彈開炸！基隆市等12縣市大雨特報 注意雷擊及強陣風

午後熱對流發展旺盛，中央氣象署針對基隆市等12縣市發布大雨特報，提醒民眾外出注意

南科聯電人開攝影聯展 告訴大家科技人也很懂生活人文

台南科學園區新港社地方文化館今天舉辦「聯電公司攝影聯展」。聯電攝影社僅存社員張炳坤、蔡佳展各以20幅不同風格精選、得獎攝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。