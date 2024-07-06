天熱、疫情加上暑假出遊潮 血庫拉警報只剩4.9天

近期呼吸道疫情持續，又遇酷熱加上暑假出遊潮，捐血量大幅減少，全台血庫只夠用4.9天，台北、台中剩4.6天，高雄4.2天最少，以A型、O型最缺，捐血中心盼民眾踴躍挽袖。

血液安全庫存量為7至10天，4至7天是偏低，4天以下為急缺。台灣血液基金會統計，截至今天上午7時30分為止，全台血庫只夠用4.9天，各血型都呈現偏低狀態，其中A型血庫存量剩4.4天、B型血剩6.0天、O型血剩4.4天、AB型血剩6.9天。

各縣市血液庫存量只有新竹捐血中心7.4天正常，台北捐血中心4.6天、台中捐血中心4.6天，高雄捐血中心4.2天最吃緊。

台北捐血中心企劃課課長劉俊宏告訴中央社記者，台北僅剩下4.6天庫存量，其中A型血、O型血最告急，都只剩4.0天；B型血5.4天偏低，AB型血則有8.4天在正常範圍。

劉俊宏坦言，最近因為募血量不如預期，已啟動減量供應給醫療院所，他觀察主要影響捐血的原因，首先是極端氣候，前陣子一直下雨，最近天氣太熱，民眾出門意願降低。

再來就是生病的人明顯變多，劉俊宏說，最近打電話詢問固定捐血人，幾乎都得到「生病了不方便捐血」的回覆，加上暑假出遊潮，捐血民眾銳減，原本每週可募到約1.5萬袋，這週掉到1.2萬袋，等於直接少了1.5天的庫存。

他呼籲，用血需求沒有寒暑假，盼民眾踴躍挽袖做公益，捐血一袋、救人一命。