兒科獎勵穩軍心！醫嘆：每階段有人出走 留醫院執業少數

為解決兒科醫師人才荒，衛福部近期陸續推出獎勵津貼留才。針對有意願繼續進修次專科者，給予5個領域研修醫師每年至少12萬元獎勵。馬偕兒童醫院兒童重症醫學科主任彭純芝說，從醫學生畢業到實際進入醫院執業，每經過一個階段，幾乎有3分之1的人離開，此政策穩定軍心的效果比較大，僅靠12萬改變不了原本就不想留下的人。

少子化導致兒科缺人，衛福部加強重難罕症照顧，針對新生兒、兒童癌症、兒童遺傳及兒童重難症4大領域研修醫師給予每年最多12萬元，以及小兒外科研修醫師每年36萬元的補助，盼能獎勵新進醫師投入兒科領域。

兒科住院醫師近年總額約130人。彭純芝表示，基本上住院醫師不會招滿，若以馬偕醫院經驗來看，住院醫師完成兒科專科訓練後，大概只有3分之2的人會留下來繼續朝研修醫師發展；研修醫師兩年後又再有3之1的會離開，每個階段都約有3分之1的人在流失，能留在醫院執業的人真的是少數。

彭純芝說，國家政策願意以獎勵的方式，增加這些困難且必要的研修醫師留任給予肯定，但是大環境問題還是沒有完全解決。獎勵金有穩定軍心的效果，可以讓原本有意願繼續走研修醫師的人安心一點，或是讓有疑慮的人產生拉力，但對於原本不想留下的並沒有效果，長期要讓醫學生留在醫院當主治醫師，還是要靠制度面調整，單靠12萬元，難以翻轉兒科窘境。

彭純芝以罕病為例，罕病的數量就是比較少，若是用薪資福利是用業務量來衡量，就是不樂觀，應該要有相對的補助。另外，近期健保點值能否保障1點1元的爭議，她建議，在全面點值保證前可以先從兒科等特別領域著手。