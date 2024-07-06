影／阿里山林鐵全線通車首航 行車人員新制服以4色彩辨識職務吸睛
睽違15年再現的阿里山林鐵全線通車百年風華，上午林鐵小火車滿載85名乘客順利啟航，一路從嘉義車站開上逾2千八公尺的阿里山站，行車人員換上嶄新設計的林鐵制服，以4種色彩辨識職務， 服務旅客，讓外界耳目一新，令遊客及鐵道迷驚豔。
林鐵及文資處說，新亮相制服從領結的色彩提高辨識度，依職務分設「紅 (站長、副站長)、綠 (列車長)、黑 (司機員)、白 (站務人員)」；衣服裁線是連接不同面向交織介面，象徵將過去積累經驗與智慧，串接邁向新未來的方向。
新設計男性大盤帽與女性捲簷帽，深淺灰與米白色，搭配白線刺繡林鐵Logo，典雅時尚。可拆式背心可以順應從30公尺爬升至245公尺的氣溫變化；專為列車長隨車服務工作設計的輕質格紋剪票器零錢腰包，更是畫龍點睛必備好物；呼應國際間鐵道站長共同特色，為林鐵站長打造專屬的咖啡色系西裝外套，立體挺拔的服飾剪裁，展現專業形象。
林鐵吉祥物「鐵鹿站長」現身歡送贈送小禮物給搭車民眾，共同分享全線通車的喜悅，紀念阿里山全線通車歷史性的一刻，嘉義開往阿里山以及阿里山返回嘉義第一班正班車，車頭懸掛紀念車頭牌，特別邀請鄒族古謠隊以傳統歌謠及歡迎詞。
林鐵及文資處推出韓語版官網，有中英日韓4種語言，提供中英日韓德法6語電子導覽摺頁；另可透過手機下載「阿里山林鐵小火車」APP，含訂票、交通、景點、美食及預約導覽等豐富資訊。
帶著新出版的中英日語的新書「2421m的迴聲-阿里山林鐵全線紀行」，先觀賞日本NHK與台灣公視合作的「神木之森」8K影片，再聆聽列車廣播與導覽員實境解說，來趟多元生態人文探索之旅。林鐵處官網https://afrts.forest.gov.tw/TP01_1.aspx，查詢訂票。
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