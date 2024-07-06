阿里山林鐵沿途看點超多 火車迷不可錯過29號蒸汽機車

阿里山林鐵今天恢復全線通車，可一路從海拔30公尺嘉義車站，攀升至海拔2216公尺阿里山車站，行經熱帶、溫帶到寒帶，溫度直降10多度，沿途20個車站及之字型鐵道別具特色，奮起湖車庫還有以29號蒸汽機車為主角的燈光劇場，吸引許多火車迷朝聖。

阿里山林鐵目前有20站，包括嘉義、北門、鹿麻產、竹崎、木履寮、樟腦寮、獨立山、梨園寮、交力坪、水社寮、奮起湖、多林、十字路、屏遮那、二萬平、神木、阿里山、沼平、對高岳與祝山。主線從嘉義站至阿里山站，沿途會經過的共有13個車站。

定期列車阿里山號每天有2班次對開，包括嘉義車站至十字路車站、嘉義車站至阿里山車站，嘉義車站至十字路車站沿途每站停靠，旅客可下車參觀車站，嘉義車站至阿里山車站僅停靠北門、竹崎、交力坪、奮起湖及二萬坪，其中停靠奮起湖車站時間1小時。

林鐵及文資處表示，因嘉義至阿里山車站路途遙遠，光列車行駛就需約4小時，特別擇定在奮起湖車站休息1小時，讓民眾可以下車用餐、休息，也兼顧地方產業觀光；近期慶祝復駛在奮起湖車庫舉辦「山行記憶-奮起湖」展覽，也以29號蒸汽機車為主角推出「燈光劇場」。

奮起湖車站周邊有奮起湖老街、奮瑞古道、杉木林棧道及木馬棧道，在百年肖楠林下散步心曠神怡，是不少旅客假日出遊景點，奮起湖老街是全台海拔最高的老街，其中最有名的鐵路便當，是到訪遊客必吃特產，阿婆草仔粿、檜木甜甜圈都是排隊美食。