解健保困境 台北榮總院長陳威明：支持提高補充保費

疫後醫護爆發人力荒，多名立委提出健保法62條修法，保障健保點值一點一元，昨日立法院黨團協商未取得共識。台北榮總醫院院長陳威明今天表示，點值需被保障，但並非一點一元，台灣醫界站在第一線守住疫情，經濟才有好發展，企業界應該支持醫界，贊成提高補充保費，並合理前提下，提高民眾健保費率。

陳威明說，民眾與醫界應共同負起責任，落實分級醫療，國人平均就醫次數過高，民眾應減少非必要看診，醫界也要負起責任，減少過度醫療，不要時常要求民眾回診，非必要時不要安排核磁共振檢查，共同節省珍貴的健保資源。

「在醫界守法、民眾自律情況下，若醫療品質仍無法獲得保障，政府一定要協助，幫助健保點值『保9』，至少每點0.9元，才能長久。」陳威明說，公務人員即將加薪，加薪以後醫院承擔更多財務壓力，若沒有點值保障，恐會讓點值在被稀釋，醫療環境更加艱困。

陳威明表示，醫療不斷成長是全球趨勢，新治療推陳出新，平均餘命延長，健保給付必須跟上趨勢，而近年台灣經濟成長愈來愈好，人工智慧（AI）產業颳起旋風，醫界對此貢獻很大，若不是疫情期間，醫護寧可做到昏倒也守在第一線，讓台灣經濟穩定發展，半導體產業早已面臨停工。

「醫界守護民眾健康，企業界應給予支持。」陳威明表示，贊成在醫界財務困難時，提高補充保費，讓醫界更有力量守護民眾健康，若財源仍然不夠，應合理提升民眾健保費率，創造醫界、民眾雙贏，讓台灣後代子孫獲得健康保障。