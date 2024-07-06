阿里山林鐵全線通車 搭乘福森號、栩悅號列車更享受

阿里山林鐵今天迎來全線通車，開往阿里山車站的列車，包括定期列車阿里山號5車次、觀光列車福森號及栩悅號，定期列車上有廣播與導覽員解說，食宿需自理，觀光列車則包括食宿、導覽、森林音樂會等行程，帶領遊客深度體驗林鐵之旅。

林鐵及文資處打造全新檜木車廂福森號、改裝既有車廂栩悅號，委託雄獅旅行營運鐵道遊程6年，福森號遊程結合森林茶席、音樂會，主打高端旅遊市場，栩悅號則主打文青、親子客群，每年可望帶來超過4萬人次搭乘，預估創造超過4億元觀光產值。

新車廂較舊車廂不搖晃，搭乘體感較舒適。雄獅旅遊國旅暨入境總經理王岳聰說，栩悅號每周五上山、每周六下山，以低中高海拔規畫3種套票；福森號每周日上山，每周一下山，以「森好食、森林癒、好森音、森品茗」等4大主題規畫4種套票。

福森號車廂採用大片檜木板材，車廂內充滿天然檜木香氣，5節車廂共78個座位擁有165公分寬的觀景窗，黑色窗框綴以紅色線條，搭配古典小壁燈、弧形天花板、黑色鐵件拱門，還配有英國進口天然牛皮人體工學座椅，引進航空級廁所等設備，主打高端旅遊市場。

栩悅號Vivid Express」由舊車廂重新彩繪改裝，外觀以阿里山迎賓鳥栗背林鴝為概念彩繪，5節車廂共60個座位，內裝大片窗景結合天然景色，搭配八聲道環繞音響，供家庭、團體旅客使用半隱私空間的包廂席，及可360度旋轉的瞭望席，用不同角度觀賞自然美景。