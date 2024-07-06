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別再買噴霧DIY清潔冷氣！ 家電闆娘曝同行推銷惡行：傷鰭片又卡味

聯合新聞網／ 綜合報導
一味冷氣行闆娘發布影片指出，有些民眾在清潔冷氣時會使用冷氣噴霧，但若操作不當可能會使鰭片受損。冷氣示意圖。圖／Ingimage
一味冷氣行闆娘發布影片指出，有些民眾在清潔冷氣時會使用冷氣噴霧，但若操作不當可能會使鰭片受損。冷氣示意圖。圖／Ingimage

夏季的高溫難耐，許多民眾早已開始吹起冷氣消暑降溫。若是冷氣出現怎麼吹都吹不涼的情況，有些人會選擇清洗濾網，或是請專業的師傅查看問題出在哪，也有人會購買冷氣噴霧清潔冷氣。對此，一位冷氣行的闆娘在網上發布影片呼籲，冷氣噴霧不是讓一般消費者購買、使用的，指出一般民眾噴完後並不會馬上沖水，反而會導致冷氣的鰭片被噴霧腐蝕。

冷氣行闆娘「 blancaliao_」近日在Tik Tok上發布影片表示，近日網路上某位同行在販售冷氣噴霧給民眾，讓她非常傻眼，並解釋這行為很嚴重「冷氣不能自己噴，這樣會傷害機內的鰭片」，師傅在清洗時，都會在噴完噴霧後馬上沖水，但不知情的民眾並不會做這個步驟，使噴霧的成分一點一滴腐蝕冷氣的鰭片。

另外，闆娘還指出，有些冷氣噴霧還添加了香氛、香水等成分吸引消費者購買，但這其實是冷氣最害怕的味道，很容易因此卡味在裡面。她表示，讓一般消費者購買、使用冷氣噴霧根本是本末倒置，呼籲同行要站在消費者立場，給予相對應的服務，而不是造成所有產業鍊的困擾，賺不該賺的錢。

@blancaliao_

冷氣噴霧真的不是給一般消費者在使用 保養冷氣師傅也沒人在用香氛保養冷氣 根本本末倒置 看不慣賺不該賺的錢 身為同業， 就要站在消費者立場 給予相對應的服務 而不是造成所有產業鍊的困擾 #冷氣品牌 #冷氣 #冷氣師傅 #冷氣闆娘 #保養冷氣 #熊令家電

♬ 原聲 - 不會安裝冷氣的冷氣闆娘 - 不會安裝冷氣的冷氣闆娘

對此，有曾經使用過相關產品的苦主表示，「以前就是買了各大通路在賣的日本製的噴劑來噴，噴了沒沖掉鰭片黏黏的，就像闆娘說的久了會腐蝕、漏冷媒了」、「我之前買來噴過，後來冷氣壞掉直接換一台」、「對，害我（冷氣）有幾處白白的…噴過一次就沒用了，直接清水沖」，也有網友疑惑，噴完後開冷氣，運轉時的水氣能不能將噴霧沖掉，闆娘則回覆，「沖不完全喔，不然師傅不會用高壓水柱清洗」。

冷氣 家電 消費者

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