風災中斷15年…阿里山林鐵今全線通車 85名遊客搭首班列車上山

阿里山林鐵因風災中斷15年，歷經多年災後復建，今天迎來全線通車，首班開往阿里山列車早上10點從嘉義站發車，旅客一早就在月台興奮等待。列車上下行時間交錯，上山當天無列車返程，暑假親子出遊，小孩子開心的說，要住在阿里山。

林鐵列車阿里山號5車次今早首航阿里山，林鐵在車頭懸掛紀念牌，吉祥物「鐵鹿站長」熱情與旅客互動，分送奮起湖米餅、紀念品，4節車廂共85名遊客搭乘首班列車上山，暑假有不少親子出遊，還有鐵道迷沒搶到票，在月台惋惜與列車合影。

林鐵及文資處長黃妙修說，全線通車啟用新時刻表，每天行駛4班次定期列車，早上9點嘉義車站開往十字路車站、早上10點嘉義車站開往阿里山車站（奮起湖車站停留1小時）、早上11點50分阿里山車站開往嘉義車站、下午2點十字路車站開往嘉義車站。

嘉義直達阿里山車站路途遙遠，列車早上10點從嘉義站發車，行車時間約5小時，全程近72公里，抵達阿里山車站時間約下午3點，但從阿里山回程至嘉義車站的班次是早上11點50分發車，若欲當天下山就需轉乘公車，或是住宿等到隔天再搭乘火車下山。

林鐵7月2日開放網路預訂車票，首班開往阿里山車站的4節車廂、共85個座位，開賣不到10分鐘就被訂光，就連7日到10日直達阿里山車站的車票不到20分鐘也被一掃而空。遊客興奮的說，好不容易搶到車票，暑假帶著小孩出遊，要在阿里山住宿享受芬多精。