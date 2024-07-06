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116條國道客運申請漲運價 政府補貼+TPASS暫不影響旅客

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
國道客運運價已近18年未調漲，隨著各項成本上漲，營運環境不佳，中華民國公共汽車客運商業同業公會全聯會提送運價調漲案，交通部審議通過。聯合報系資料照
國道客運運價已近18年未調漲，隨著各項成本上漲，營運環境不佳，中華民國公共汽車客運商業同業公會全聯會提送運價調漲案，交通部審議通過。聯合報系資料照

國道客運各項成本上漲，營運環境不佳，交通部今年5月核定調整運價漲幅上限，已有11家業者、116條國道客運路線向台北區監理所申請調整票價方案，其中55條為TPASS月票可支應的短途通勤路線，其餘61條先調整由政府補貼的3分之2漲幅，剩下3分之1會反映在票價的部分，多數暫未訂定時程，因此對民眾票價暫無影響。

國道客運運價已約18年未調整，中華民國公共汽車客運商業同業公會全聯會去年起陸續提送運價調漲案，交通部5月核定四排座基本運價漲幅不超過5%、三排座不超過19.5%，短途漲幅可由TPASS月票吸收，中長途則由政府補貼漲幅3分之2。

首都客運上月即透露，短途路線預計調漲1至4元；國光客運第一階段也將從短途路線著手，普遍漲幅約1至4元，仍將視營收狀況決定調整時間；統聯客運則也已有調漲方案。

台北區監理所表示，目前已有11家國道客運業者提出調價申請，其中55條為TPASS月票涵蓋路線，調漲後對使用月票的民眾仍無影響，另有61條為一般中長途路線，業者預計先調漲由政府補貼的3分之2漲幅，剩下3分之1反映在票價的漲幅仍未訂定時程。

首都客運表示，由於短途路線已不敷成本，研議先調漲台北-基隆、台北-桃園短途路線，漲幅約在5%，其中3.5%由政府補貼吸收，1.5%反映在票價上，約調漲1至4元，總計約4、5條路線受影響。

首都客運指出，以1579路線為例，從台北市府轉運站到基隆市政府，現行票價43元 ，調整後的票價為44元，但有TPASS月票吸收，對使用月票民眾不受影響，預計最快11月實施。

統聯客運也說，近年客運搭乘率明顯下降，擔心調整票價會再流失旅客，但現行路線早已難以負荷成本，已提出申請調整票價，由於里程及票價不同，各漲幅也略有差異，調整時間點仍在討論中。

國道客運 票價 調漲

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