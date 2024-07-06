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女童誤打2次麻疹疫苗 疾管署：關鍵期2周內注意副作用

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
傳出疫苗接種錯誤事件。示意圖。圖／Getty Images
傳出疫苗接種錯誤事件。示意圖。圖／Getty Images

台北市內湖一家診所傳出疫苗接種錯誤事件，誤把四合一疫苗打成德國麻疹疫苗，造成5歲女童重複接種2次德國麻疹疫苗。衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，已經請區管中心了解狀況，通常德國麻疹的副作用會在5至12天發生，請家長這段期間密切關注是否有異常，並建議在間隔1個月後再接種四合一疫苗。

一名家長在網路社團分享，6月29日帶5歲女兒去台北市內湖某診所，原訂接種「白喉、破傷風、非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗」四合一（DTaP-IPV），但是診所卻誤接打成「麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗」（MMR），並在7月2日診所致歉家長坦承疏失。然而，女童在6月15日已接接種過MMR疫苗。

曾淑慧表示，該案應該屬於台北市衛生局管理案件，目前尚未接獲通報，會請區管中心了解。依循程序，每個月地方衛生局會針對異常疫苗施打異常事件通報疾管署，並回報後續處理狀況，如個案後續追蹤狀況。再者，疫苗雖然是公費施打，但是如果是因為診所疏失導致疫苗施打在非計畫對象，若可歸責診所得要按照疫苗原價賠償，以MMR疫苗為例約在500元。

針對女童後續注意事項，曾淑慧說，MMR疫苗的副作用約在接種後的5至12天發生，常見疫苗副作用如頭痛、噁心、肌痛、關節痛、倦怠、發熱、發冷，或是注射部位出現觸痛、疼痛、發熱、搔癢、瘀青等。這兩周為關鍵時期，雖然疫苗副作用發生機率低，但仍需要持續觀察。

曾淑慧建議，四合一疫苗應該觀察至7月底再補打，前兩周先觀察是否有出現MMR疫苗所致副作用，再觀察2周後在接種四合一疫苗。

另外，記者致電事發診所確認事情經過，該診所表示，該事件屬於另外一名人員負責，建議下周一再致電詢問。

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