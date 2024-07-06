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小暑飆高溫！氣象署：今到大暑迎今年最熱 中南部午後降雨明顯

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天相當炎熱，慎防熱傷害，南部地區有局部37度以上高溫。記者黃仲裕／攝影
今天相當炎熱，慎防熱傷害，南部地區有局部37度以上高溫。記者黃仲裕／攝影

今天是24節氣的小暑，仍是高溫炎熱、午後雷陣雨的天氣型態。中央氣象署預報員林定宜表示，小暑到大暑是台灣氣候上來講溫度最高；今天相當炎熱，慎防熱傷害，南部地區有局部37度以上高溫。中南部中午過後降雨還是非常明顯，北部也可能有降雨機率，不過中部以北山區、南部地區可能有局部大雨發生機率。明天到下周二降雨趨勢最為明顯，尤其明天、下周一要額外注意。

林定宜表示，太平洋高壓勢力仍然比較強，今天上半天各地晴到多雲的天氣，只有迎風面的東南部地區、恆春半島有局部短暫陣雨，中午過後中南部地區、北部局部地區可能有局部雷陣雨情形，尤其南部地區、中部以北山區有局部大雨發生機率。

林定宜說，今天太平洋高壓影響，以及台灣附近吹東南風偏南風的風向，明天仍然東南風，不過台灣上空水氣增加，不穩定度增加，所以明後兩天的天氣相當不穩定。下周二水氣仍然比較多，風向逐漸轉為偏南的風向，台灣上空水氣比較多，發生午後雷陣雨的機率高。下周三之後從偏南風逐漸轉為西南風，台灣南部地區就比較有不定時降雨，午後各地山區可能會有局部短暫陣雨。

降雨趨勢，林定宜表示，明天起至下周二要特別留意西半部地區、花東容易下雨，尤其中南部地區、北部地區中午過後可能有局部大雨發生機率；中南部山區周日、下周一特別不穩定，可能有短延時強降雨、甚至短延時豪雨，伴隨雷擊、強陣風現象。下周二仍很明顯，主要是中午過後西半部地區、東北部地區降雨比較明顯。

林定宜表示，下周三降雨趨勢稍微緩和，但中午過後中部以北、東北部、東部以及其他各地山區，午後雷陣雨機率高。下周四、周五正式轉為西南風，迎風面南部地區就有不定時短暫陣雨，其他地區中午過後下雨機率還是比較高。

溫度預測，林定宜表示，今天是小暑，相當炎熱，尤其是西半部地區都可以35至37度高溫，南部局部地區可能出現37度左右高溫，東半部32至34度之間。明天到下周二因為容易下雨，溫度可能稍稍下降、但降幅不顯著，下雨之前西半部還是有35至36度，東半部32至34度。下周三之後，仍然非常高溫炎熱，由於西南風可能過山沉降，北部可能有36度以上高溫出現可能。

周末持續高溫炎熱。圖／中央氣象署提供
周末持續高溫炎熱。圖／中央氣象署提供
今天天氣預測。圖／中央氣象署提供
今天天氣預測。圖／中央氣象署提供
未來高溫趨勢。圖／中央氣象署提供
未來高溫趨勢。圖／中央氣象署提供
定量降雨趨勢圖。圖／中央氣象署提供
定量降雨趨勢圖。圖／中央氣象署提供

大暑 小暑 高溫

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