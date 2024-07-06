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利文曄小說集「日行列車」為底層及弱者找生命出口

中央社／ 台北6日電

文學新人利文曄近期出版小說集「日行列車」，透過12個故事刻畫社會底層，凝視死亡的悲傷與幽暗，為弱者尋找認同與生命出口。

根據九歌出版發布新書資訊，利文曄的小說形塑出不同的小人物，如獲得超新星肯定的「老菸」，描繪喪母後流連於殯儀館的老菸鎮日無語，悄悄回顧兒時記憶與逐漸遺失記憶的母親相處點滴。

「日行列車」則是以一個不開燈的家，透過時間的推移，光影的變化，在平淡之中營造出死亡的氛圍，道出生命的常態，終將駛向光明與黑暗輪替的日常。

「圓柱體」裡則有男校少年、性工作者、黑道大哥三人彼此的內心需求投射；「地震」始於夜市的不倫戀，與一場災變同時蓬勃進行；「香水」書寫辜負了妻子、有愧於兒子的父親。

新書資訊指出，利文曄小說聚焦於敘事者與畸零者之間的關係，企圖容納更多的生命樣態，將更多的不可見展現出來，透過小說筆法與敘述，呈現對他人理解、認同。

利文曄在本書「後記」寫自己接受教育召集的見聞及心境，在軍港內接受軍事訓練，「我們全副武裝，席地守備─美其名為守備，或警戒，實則發呆聊天─將來勢必面臨襲擾的海岸線。這或許是我初次以這樣的角度觀看高雄的海岸」。

利文曄重新窺看西子灣及海岸線，細寫受訓的過程及打靶時遇到的種種狀況，「我甚至難以確知究竟擊中與否─助教只說：不要停下，一直扣板機就對了」，利文曄說，「恍然，竟然這麼像是小說」。

利文曄1994年生，高雄楠仔坑人，雄中、成大法律系、成大台文所畢業，現任職於科技業。曾獲國藝會補助、印刻超新星文學獎、成大鳳凰樹文學獎。

成大

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