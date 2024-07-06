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很多人愛用！行李箱別再綁1物 地勤崩潰：恐害機場癱瘓

聯合新聞網／ 綜合報導
地勤呼籲大家不要用行李束帶，因為行李是機器運送，問題小一點就是自己浪費一條行李束帶，問嚴重一點會讓行李滾帶故障。此為行李箱示意圖，圖／Ingimage
地勤呼籲大家不要用行李束帶，因為行李是機器運送，問題小一點就是自己浪費一條行李束帶，問嚴重一點會讓行李滾帶故障。此為行李箱示意圖，圖／Ingimage

暑假是出國旺季，機場總是人滿為患，許多民眾會為了方便辨識或是怕行李箱爆開，在外面綁上行李束帶。但有一名地勤崩潰表示，希望大家不要再用了，因為恐怕會害機器故障，嚴重會都壞掉，害全部人都無法使用。

一名地勤在社群平台Threads發文寫道，「強烈聲明！能不用就不要用行李束帶，真的要用就請穿過把手，不要再說什麼我有綁緊這種話，謝謝！並且強調『行李李束帶請穿過把手』」。

地勤解釋，因為行李是機器運送，問題小一點就是自己浪費一條行李束帶，問提嚴重一點會讓行李滾帶故障，一旦發生故障，有可能整個機場都會遭殃，造成全部人都不能使用的窘境。

有不少人表示，「真的！我是航勤，在底下天天撿！有時候還卡到！要瘋了」、「看到一堆人用束帶不穿過手把，我也不知道在幹嘛」、「直接呼籲不要用就好了」、「我也不懂為什麼要用行李束帶，一捲膠帶還比較有用…」。

但也有人認為，「現在綁這個應該都是為了不要被拿錯」、「謝謝告知，我都會在袋子上綁東西標示，以後要改掉了」、「本來考慮來一個，現在看到就不考慮了，原本是怕被拿錯真的毀行程」、「跟團飛長程旅行社必送，原本有如此大的影響性，長知識」。

出國旅遊 地勤 機場 行李箱

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