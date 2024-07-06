小暑全台爆熱午後雨 明起3天對流發展更旺盛！恐雷雨強風

昨天相當炎熱，今天是24節氣的小暑。天氣風險公司天氣分析師李至晟表示，今天起太平洋高壓強度開始減弱，中午前全台各地晴朗悶熱，氣象署持續發布高溫資訊，市區和內陸近山平地還是有36度以上高溫的機會。午後陣雨會開始增多，由於大環境吹東南風，山區對流發展後會往西半部移動。

李至晟表示，明天到下周二由於高空有低壓通過台灣附近，使得台灣的大氣比較不穩定，午後對流會發展得比較旺盛，西半部山區和近山區平地又要開始留意瞬間較大雨勢，以及伴隨對流發展而來的雷電和強陣風。

降雨可望讓下午的高溫緩和，但李至晟表示，中午前後全台還是相當悶熱的。預測到下周三環境風轉為西南風之後，海上水氣一早就有機會為海峽沿岸平地帶來短暫雨，中南部的高溫可望稍微緩和，但下風處的北部、東半部，尤其是地形比較封閉的台北盆地跟花東縱谷還是局部高溫的機會。

空氣品質部分，李至晟表示，近期雖然風力不強，但因為地表高溫有利空氣上下混和，所以各地的空氣品質都還算不錯，只是因為紫外線很強，白天的光化學反應產生的臭氧增多，中北部內陸平地可能在下午到傍晚短暫亮起代表普通的黃燈，晚上就會逐漸改善，沒有顯著惡化的疑慮。