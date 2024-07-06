北市等13縣市高溫資訊 午後嘉義以南及山區雷雨

氣象署指出，已針對台北市等13縣市發布高溫資訊，各地大多為高溫炎熱的天氣，午後嘉義以南及其他山區容易出現短暫雷陣雨，且南部及中部山區有局部大雨發生的機率，請留意天氣變化。

高溫資訊地區，包括台北市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。台中市、南投縣、嘉義市、宜蘭縣為黃色燈號，有出現36度高溫的機率，請注意。

氣象署指出，今天太平洋高壓仍強，各地大多為晴到多雲、高溫炎熱的天氣，環境風場為東南風，東南部及恆春半島偶有零星短暫陣雨，午後嘉義以南地區及其他山區容易出現短暫雷陣雨，且南部地區及中部山區有局部大雨發生的機率。

溫度方面，各地高溫普遍約33到35度，台北盆地、中南部、宜蘭近山區及花東縱谷有局部36、37度高溫發生的機率，中午前後紫外線強，戶外活動請多補充水分並做好防曬措施。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：6日環境風場為東南風，西半部擴散條件稍差，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；竹苗、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、高屏空品區為「普通」等級；詳查https://www.moenv.gov.tw。