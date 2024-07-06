夏天火鍋店掛布條成功攬客 網友：短短6字勝過千言萬語

今天是24節氣的小暑，天氣持續高溫炎熱，根據中央氣象署的長期天氣展望，未來2周仍是高溫炎熱的天氣型態。一名網友在臉書社團「路上觀察學院」PO出1張客滿的火鍋店照片，店外掛的白布條相當顯目，他打趣，「夏天時最好的宣傳標語，短短6字勝過千言萬語」，逗笑眾網友。

「路上觀察學院」臉書社團有網友PO的照片，為1家火鍋店懸掛白布條，印有「店內冷氣超強」6個字，店內坐滿客人。他表示，「夏天時最好的宣傳標語，短短6字勝過千言萬語」。其他網友附和，「真的很強，牛奶鍋好吃」、「我的話根本不管裡面賣什麼就直接進去了」、「東西再難吃我都吞下去」、「這個行銷贏了」。

其他網友表示，「這麼熱的天，但是火鍋店裡面還是會客滿」、「冷氣強不強有時只要看玻璃門就好」、「台灣最冷的兩個地方：冬天的山上、夏天的火鍋店」、「有比醫院或全聯的強嗎」、「現在靠冷氣續命」、「我的命是冷氣給的」、「冷氣是人類最偉大的發明」、「這種天氣，沒冷氣的餐廳，真的生意難做」、「附近的松鼠：接受挑戰」、「還要看附近的小動物給不給面子」、「一般26度，餐飲23度，說好聽是節能減碳，說難聽就是缺電」。