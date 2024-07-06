未來2周高溫炎熱 氣象署：7月中下旬有熱帶擾動生成訊號

中央氣象署長期天氣展望發布長期天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，未來2周以高溫炎熱，多雲到晴，午後雷陣雨天氣為主。7月中旬至下旬，南海及菲律賓東方海面有熱帶擾動生成訊號。

氣象署表示，模式預測，未來2周台灣各地以高溫炎熱，多雲到晴，午後易有局部短暫雷陣雨天氣為主。7月中旬至下旬，南海及菲律賓東方海面有熱帶擾動生成訊號，隨時注意最新預報資訊。

第1周：平均氣溫預測，各地以「高於」氣候正常值的機率最大；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第2周：平均氣溫預測，各地以「高於」氣候正常值的機率最大；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1至4周：1個月之展望，平均氣溫預測，各地以「高於」氣候正常值的機率最大；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。