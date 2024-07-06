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全新「台南1號」番茄嫁接用茄砧亮相 抗病力產量創新高

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
大果番茄嫁接於茄砧「臺南1號」(右)，果實並未有不良影響，具有穩定品質表現。圖／台南農改場提供
大果番茄嫁接於茄砧「臺南1號」(右)，果實並未有不良影響，具有穩定品質表現。圖／台南農改場提供

台灣番茄多年來遭青枯病侵襲，為提升番茄抗病能力與產量，台南區農業改良場選育出「茄砧」新品種「台南1號」，具有穩定抗青枯病能力，可供大果和小果番茄作為嫁接砧木，公告後天8日上午10點在南投縣信義鄉神木社區活動中心舉辦「茄砧台南1號田間示範觀摩會」，歡迎農友及相關業者參與交流分享。查詢電話06-5912901轉作物改良科。

台灣番茄嫁接苗以茄子作為「根砧」，可防根瘤線蟲、青枯病、萎凋病，嫁接後風味更與自根苗不同。台南農改場為降低番茄栽培風險，維持產量品質，推出茄砧新品種「台南1號」。

台南農改良場場長羅正宗指出，青枯病為番茄栽培主要病害，嚴重影響番茄存活率和產量，以嫁接於具抗病性茄砧栽培，可降低感病風險。該場選育出雜交新一代茄砧新品種「台南1號」，對不同青枯病菌株都有穩定抗性，適合作為大果及小果番茄嫁接砧木，希望推廣後能穩定番茄產業發展提升競爭力。

台南農改場作物改良科說，新品種較目前農友常用茄砧品種具有更穩定生長勢，對不同青枯病菌株都有穩定抗性，可配合番茄生產期栽種，且大果及小果番都皆適用，在設施或露天栽培環境下栽培表現都好，能使番茄生長勢強健，維持產量及品質。目前茄砧「台南1號」已技轉稼穡種子公司、可樂種苗2家業者。期望示範觀摩會促使新品種技術擴散，穩定番茄產業發展。

茄砧「臺南1號」具穩定抗青枯病能力且有優良生長勢(中)。圖／台南農改場提供
茄砧「臺南1號」具穩定抗青枯病能力且有優良生長勢(中)。圖／台南農改場提供
茄砧「臺南1號」具有穩定大果番茄初期生長勢表現(右)。圖／台南農改場提供
茄砧「臺南1號」具有穩定大果番茄初期生長勢表現(右)。圖／台南農改場提供
大果番茄嫁接於茄砧「臺南1號」(右)後，有穩定生長勢，田間存活率高。圖／台南農改場提供
大果番茄嫁接於茄砧「臺南1號」(右)後，有穩定生長勢，田間存活率高。圖／台南農改場提供

台南 農改場 風險

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