全新「台南1號」番茄嫁接用茄砧亮相 抗病力產量創新高

台灣番茄多年來遭青枯病侵襲，為提升番茄抗病能力與產量，台南區農業改良場選育出「茄砧」新品種「台南1號」，具有穩定抗青枯病能力，可供大果和小果番茄作為嫁接砧木，公告後天8日上午10點在南投縣信義鄉神木社區活動中心舉辦「茄砧台南1號田間示範觀摩會」，歡迎農友及相關業者參與交流分享。查詢電話06-5912901轉作物改良科。

台灣番茄嫁接苗以茄子作為「根砧」，可防根瘤線蟲、青枯病、萎凋病，嫁接後風味更與自根苗不同。台南農改場為降低番茄栽培風險，維持產量品質，推出茄砧新品種「台南1號」。

台南農改良場場長羅正宗指出，青枯病為番茄栽培主要病害，嚴重影響番茄存活率和產量，以嫁接於具抗病性茄砧栽培，可降低感病風險。該場選育出雜交新一代茄砧新品種「台南1號」，對不同青枯病菌株都有穩定抗性，適合作為大果及小果番茄嫁接砧木，希望推廣後能穩定番茄產業發展提升競爭力。