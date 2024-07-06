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今天小暑 氣象署：一年之中最熱的時期 只有降雨稍降溫

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
小暑至大暑是一年之中最熱的時期。圖／中央氣象署提供
小暑至大暑是一年之中最熱的時期。圖／中央氣象署提供

近期天氣高溫炎熱，讓人吃不消。今天是24節氣的小暑。一年之中什麼時候最熱？中央氣象署臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」表示，根據氣候資料統計，氣候上平均起來最熱的時期，就是在「小暑」到「大暑」前後這段期間，差不多即是國曆的7月份。

氣象署表示，在這段期間，如果沒有明顯的天氣系統影響，基本上就是高溫炎熱的天氣。雖然有時候會有午後雷陣雨，但在起雲、下雨之前，通常還是相當炎熱，甚至更為悶熱。

這段時期有時仍會遇到颱風、熱帶性低氣壓，或西南風等天氣系統影響，帶來降雨，不過，氣象署表示，這些系統影響的日期每年不同，年與年之間變化差異也很大。遇上下雨時雖然會有些不便，但也帶來能稍稍降溫的機會，緩解暑氣。

今年的「小暑」就是今天，氣象署表示，「大暑」預計是在7月22日。根據目前的預測資料顯示，未來7至10天都還是以高溫炎熱的天氣為主；吹東南風的時候為西半部高溫，吹西南風的時候是北部、花東高溫，提醒民眾要繼續防範中暑及熱傷害。高溫、陽光正猛時段避免出門，「車廂如烤箱，勿獨留幼童或寵物在車內」。

氣象署 高溫

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