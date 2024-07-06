「小暑」天氣酷熱 周末午後雷雨漸增、明天雨勢更明顯

連日高溫炎熱的天氣，今天是24節氣的小暑。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，周末仍是夏季型午後有雷雨的天氣型態，太平洋高壓勢力稍微減弱，加上高空冷心低壓接近通過，大氣狀態比較不穩定，午後雷雨發生將會增多，明天比今天明顯。

什麼是「高空冷心低壓」？吳聖宇表示，指存在於高度8-10公里或以上的高空中，一團溫度比周圍低的空氣區域。當下方的暖空氣向上升，遇到高空這個溫度比較低的範圍，會更有利於暖而輕的空氣繼續往上升，因此讓空氣對流的活動更為旺盛。

他說，所以每當有高空冷心低壓通過台灣附近時，經驗上代表午後熱對流的發展會比較明顯，有機會出現大雷雨的情況。目前來看明天就是冷心低壓接近並且通過的時間點，注意局部大雷雨的出現機會。

氣溫部分，本周末期間雖然午後雷雨有增多的趨勢，但吳聖宇表示，基本上暖空氣的影響還是不變，因此各地溫度依然偏高，高溫普遍34-36度，局部區域36-38度或以上高溫出現的機會。要等到午後雷雨，溫度才較為降低，外出要做好防曬、預防中暑、熱傷害的準備。

展望下周天氣，吳聖宇表示，下周一至周五太平洋高壓的勢力相對較為東退減弱，台灣附近的大環境風向將會轉為偏南到西南風，水氣略為增多，迎風面的中部以南地區可能有些局部短暫陣雨機會，中部以北、東半部地區的午後雷雨機會也會持續較偏高，整體天氣會有些不穩定，不過基本上仍是夏季型的天氣型態。

下周溫度趨勢部分，吳聖宇表示，有機會略為下降，不過還是很熱，各地高溫普遍仍有34-36度，高溫的情況還是要持續留意。下個周末（13至14日）之後太平洋高壓又會再度增強西伸，屆時午後雷雨將有機會減少，溫度可能又要變得更熱一些。