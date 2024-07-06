快訊

今天「小暑」台灣烤番薯 粉專：未來10天無颱風活躍訊號

連搭檔都不放過！江坤俊多次性騷擾主播鄭凱云 電視台也發聲

足球／氣走C羅！歐國盃法國PK擊敗葡萄牙 拿下4強門票

「小暑」天氣酷熱 周末午後雷雨漸增、明天雨勢更明顯

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
周末午後雷雨漸增多，持續高溫留意局部大雷雨。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
周末午後雷雨漸增多，持續高溫留意局部大雷雨。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

連日高溫炎熱的天氣，今天是24節氣的小暑。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，周末仍是夏季型午後有雷雨的天氣型態，太平洋高壓勢力稍微減弱，加上高空冷心低壓接近通過，大氣狀態比較不穩定，午後雷雨發生將會增多，明天比今天明顯。

什麼是「高空冷心低壓」？吳聖宇表示，指存在於高度8-10公里或以上的高空中，一團溫度比周圍低的空氣區域。當下方的暖空氣向上升，遇到高空這個溫度比較低的範圍，會更有利於暖而輕的空氣繼續往上升，因此讓空氣對流的活動更為旺盛。

他說，所以每當有高空冷心低壓通過台灣附近時，經驗上代表午後熱對流的發展會比較明顯，有機會出現大雷雨的情況。目前來看明天就是冷心低壓接近並且通過的時間點，注意局部大雷雨的出現機會。

氣溫部分，本周末期間雖然午後雷雨有增多的趨勢，但吳聖宇表示，基本上暖空氣的影響還是不變，因此各地溫度依然偏高，高溫普遍34-36度，局部區域36-38度或以上高溫出現的機會。要等到午後雷雨，溫度才較為降低，外出要做好防曬、預防中暑、熱傷害的準備。

展望下周天氣，吳聖宇表示，下周一至周五太平洋高壓的勢力相對較為東退減弱，台灣附近的大環境風向將會轉為偏南到西南風，水氣略為增多，迎風面的中部以南地區可能有些局部短暫陣雨機會，中部以北、東半部地區的午後雷雨機會也會持續較偏高，整體天氣會有些不穩定，不過基本上仍是夏季型的天氣型態。

下周溫度趨勢部分，吳聖宇表示，有機會略為下降，不過還是很熱，各地高溫普遍仍有34-36度，高溫的情況還是要持續留意。下個周末（13至14日）之後太平洋高壓又會再度增強西伸，屆時午後雷雨將有機會減少，溫度可能又要變得更熱一些。

颱風季仍無颱風生成，吳聖宇表示，短期內太平洋上仍然沒有明顯的颱風形成預測，預報資料對於7月中下旬的預測變動度仍然很大，究竟何時會有比較明確的颱風發生，可能還要再觀察一段時間才會知道，暫時仍不必擔心會有颱風要影響台灣的情況。

周末兩天各地溫度依然偏高，高溫普遍34-36度，局部區域36-38度或以上高溫出現的機會。記者黃仲裕／攝影
周末兩天各地溫度依然偏高，高溫普遍34-36度，局部區域36-38度或以上高溫出現的機會。記者黃仲裕／攝影

大雷雨 高溫

延伸閱讀

愈來愈熱迎周六小暑 專家：未來一段時間仍無颱風 高溫持續

持續午後雷雨天氣型態 專家：暫不必擔心颱風影響台灣

進入夏季天氣型態 吳聖宇：下周熱帶擾動有成颱機會

梅雨結束正式入夏還會更熱 午後雷陣雨留意極端高溫

相關新聞

今天小暑 氣象署：一年之中最熱的時期 只有降雨稍降溫

近期天氣高溫炎熱，讓人吃不消。今天是24節氣的小暑。一年之中什麼時候最熱？中央氣象署臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」表...

未來7天酷熱 今飆38度高溫 吳德榮：冷心低壓逼近 防劇烈雷雨

今天是24節氣的小暑。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天至下周五台灣都在暖...

嬰幼兒米製品 6件重金屬超標

消基會針對市售嬰幼兒米製食品，進行重金屬鉛、鎘、砷及汞的含量檢測，抽測四十件商品中，有一件鉛含量超標、五件鎘含量超標，總...

金十字胃腸藥擬漲1成 安素每箱貴百元

普拿疼本月起開出「漲價第一槍」調漲九到廿元，昨再傳出知名腸胃藥「金十字胃腸藥」下個月擬調漲，售價調升十到十五元，單瓶來到...

橘世代／【照顧男不難】男性照顧者 攀升逾4成5

六十歲的艾先生照顧失智母親多年，幾度心理過不去。他排行老么，中度身障大哥、在美國的二哥，在照顧這件事全都幫不上忙，失智照...

橘世代／【照顧男不難】照顧公共化…國家資源挹注 推動長照安排假

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉指出，要改善「成為照顧者就是一種犧牲」的情況，最根本的方式是，照顧責任的公共化，透過政策，讓國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。