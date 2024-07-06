未來7天酷熱 今飆38度高溫 吳德榮：冷心低壓逼近 防劇烈雷雨
今天是24節氣的小暑。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天至下周五台灣都在暖氣團內，空氣偏暖，又在太平洋高壓範圍內，天氣晴朗，白天陽光加熱，帶來極端高溫的條件，各地區最高氣溫常達36至38度，甚至更高；要注意防曬、防中暑，避免熱傷害。今天北部24至37度，中部24至37度，南部24至38度，東部24至36度。
他說，今天高層有冷心低壓逐漸接近，大氣漸趨不穩定，近山區午後對流發展，擴大至部分平地及部分山區；明天、下周一冷心低壓通過，因高空的氣溫降低，大氣上冷下暖、潛在不穩定度增加，午後對流旺盛；今起3天皆應注意局部大雷雨如雷擊、強風、瞬間大雨及冰雹的威脅，平地應防急雨積水，山區續防坍方、落石、土石流。
吳德榮表示，下周二至周五大氣持續不穩定；近山區午後有對流發展，擴大至部分平地及部分山區，仍應注意局部大雷雨如雷擊、強風、瞬間大雨的威脅，平地應防急雨積水，山區續防坍方、落石、土石流。
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