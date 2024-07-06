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健康你我他／照顧高齡老父 王者獅難自得

聯合報／ 文／柯凡（高市楠梓）
對退休力的填答測驗，除了清楚自我退休力的消長，還能及早因應。圖／柯凡提供
對退休力的填答測驗，除了清楚自我退休力的消長，還能及早因應。圖／柯凡提供

年復一年，對退休力的填答測驗我始終樂此不疲，除了清楚自我退休力的消長，還能及早因應、提供未來生活的準備方向。

今年總體分數70分，仍忝居「王者獅子」之列，卻明顯看出整體核心能力已呈現下滑趨勢，其中又以健康項目的表現最為不足，其次是財務項目，增加每周運動量為當務之急，有效掌握物價波動、持穩理財也不可忽略。

但面對逐年衰老，卻仍得事必躬親的問題仍在於照顧高齡老父，限縮自己多數時間，由於父親的固執，又無法向外尋求長照奧援，使得我在自在獨立與社會連結項目因此弱化許多。

退休準備分數最後給「王者獅子」的心法是：活得過久須有長照準備，但以我的財務狀況已無力負擔龐大的長照保險費，我又是高齡長照的實質照顧者，何嘗不願輕鬆退休、樂齡生活無極限，但無奈無法割捨親情的束縛，雖然我能坦然面對老去，卻始終無法快樂做自己。希望我能常保身強體壯，繼續照顧年邁的父親。

退休力給我核心能力的建議，但現實生活中，要即時因應未來仍得靠自己。

獅子 財務 長照

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