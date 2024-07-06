愛肝達人站／老公：「怎麼一下就軟了？」為何？

老夫少妻，老公去麥當勞買了薯條回來，老公想拿給老婆吃，想不到已軟掉了。

老公：「怎麼一下子就軟了？」

老婆：「就像你一樣！」

老公聽了，大怒，以為老婆在影射他那方面能力。

老婆趕緊回答：「是說像你的心一樣，一下子就軟了。」

果然沒錯，老公一下子，心就軟了！

言語表達的重要，可想而知，「像你一樣」「像你的心一樣」只差一個字，但含意就差太多了。

這種情形，很像我們人體的基因密碼，一旦少了一個核苷酸，輕則引起某種缺陷，重則引起癌症，因為基因稍微改變，形成的蛋白質就會改變，如果改變的蛋白質是控制細胞生長的基因，那可能細胞就會無限的分裂而形成癌症。

話說，人體的器官有軟有硬，硬的如骨頭牙齒、指甲、耳石，其他內臟器官大都是軟的，但有些疾病會讓器官由軟變硬，例如長期抽菸，肺部會纖維化，會硬化，久而久之就會失去肺臟原本換氣的功能，最耳熟能詳會變硬的器官就是肝臟，正常人的肝臟是柔軟的，表面是平滑的，摸起來是軟軟的，但如果硬掉了，表面變粗糙甚至凹凸不平，厲害的像苦瓜一樣，肝臟變硬，最後肝臟摸起來像石頭一樣像鐵一樣硬。

變硬的原因，是因為肝細胞壞死厲害，正常的肝細胞轉而由纖維組織來取代，纖維組織愈多，肝臟就變愈硬。好比腳跌倒受傷如果只是一點皮膚受傷，好了以後，表皮還是由正常的皮膚再生，跟正常的一樣，但如果傷口深，即使好了，表面也是硬的。因為取代的是纖維組織，就是結疤組織，結疤組織一多，摸起來就變硬。

在台灣，肝會硬，大都是B肝或C肝引起的，因為兩種病毒都會導致肝細胞發炎壞死，壞死組織愈多，纖維組織增多，久而久之，肝就硬掉了。

此外，隨著國人飲酒文化愈來愈普遍，酒精引起的肝纖維化、肝硬化也愈來愈多，喝酒引起的肝硬化很可怕，因為B、C肝引起的肝纖維化、硬化在初期超音波都看得出來，但喝酒引起的硬化在超音波很難看出，很像只是一般的脂肪肝，等到超音波看起來有硬化了，大概都是肝硬化末期，不是肚子有水，就是黃疸，此時再戒酒就來不及了。

除了B、C肝、酒精肝之外，近年來肝硬化另一原因是肥胖引起的脂肪肝。人體攝取多餘的熱量以脂肪的方式存在肝細胞內，肝細胞會發炎壞死，產生纖維化，久而久之也會引起肝硬化甚至肝癌，不可不慎。

老夫妻吵架一輩子，老公先走了一步，老婆在墓碑上寫著，「你一輩子軟趴趴，這下子終於全身都硬了。」肝臟不硬在活著當下是長壽的重要因素之一，等到走了全身都僵硬我們就不用計較了。

●欲知正確肝病新知，請追蹤「肝病防治學術基金會」及「好心肝．好健康」Facebook粉絲專頁。肝基會出版會刊及肝病治療手冊，歡迎來電索閱。若有肝病醫療問題請洽免費諮詢專線0800-000-583或上網：www.liver.org.tw查詢相關資訊。